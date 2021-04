Le débrief après la Flèche Wallonne : "Roglic a payé son inexpérience sur le Mur, Alaphilippe était le plus fort"

La victoire du coureur Deceuninck – Quick Step, la 3e pour lui au sommet du Chemin des Chapelles, a été analysée après la course par notre consultant Cyril Saugrain mais aussi par Marion Rousse , ancienne cycliste, actuelle consultante pour France Télévisions et compagne de Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe et Primoz Roglic se sont livrés un très beau duel sur les pentes du Mur de Huy mercredi. Le Français a fini par émerger dans les 50 derniers mètres et est devenu le 3e coureur à s’imposer sur la Flèche Wallonne avec le maillot de champion du monde après Claude Criquielion (1985) et Cadel Evans (2010). La victoire du coureur Deceuninck – Quick Step, la 3e pour lui au sommet du Chemin des Chapelles, a été analysée après la course par notre consultant Cyril Saugrain mais aussi par Marion Rousse, ancienne cycliste, actuelle consultante pour France Télévisions et compagne de Julian Alaphilippe. "On savait que ce serait une course magnifique. Roglic a lancé de trop loin, je pense", a entamé Marion Rousse. "C’était sa première participation à la Flèche Wallonne. Partir à 300m sur le Mur de Huy, ça fait très très loin. Julian Alaphilippe a déclenché son effort au bon moment. Il était très fort car il faut y aller pour rentrer sur Roglic. Je suis aussi contente de voir Valverde sur la troisième marche du podium. On a vécu une superbe course."

Un point de vue partagé par Cyril Saugrain. "Dans cette course, il faut les jambes – et Roglic les avait – mais aussi de l’expérience. Il s’est dit "300m, ça le fait" mais 300m dans le Mur de Huy, ce n’est pas pareil qu’autre part. Il est aussi peut-être resté trop concentré sur son sprint sans se soucier que derrière il y avait le retour d’un super Julian Alaphilippe. Il l’a senti revenir à sa hauteur, il a tenté de réagir mais c’était trop tard. Julian était le plus fort aujourd’hui. Roglic trouvera peut-être un terrain plus favorable dimanche sur une course où il faut plus d’endurance comme Liège-Bastogne-Liège."

De la Doyenne, Julian Alaphilippe en rêve. En cinq participations, le Français n’est jamais parvenu à l’accrocher à son palmarès. Il n’y a récolté pour le moment 'que' trois top 5 dont une 2e place en 2015. "Son objectif principal de la saison reste Liège-Bastogne-Liège", confirme Marion Rousse.

"C’est un coureur qui sait se préparer et il l’a prouvé en allant chercher son titre de Champion du monde. Il arrive avec une belle victoire dans les jambes avant dimanche. C’est 'tout bénef'. Liège-Bastogne-Liège reste un monument. Ce ne sont pas forcément le même type de coureurs qui vont émerger dans le final et ce n’est pas la même physionomie de course. Ça va être une course totalement différente. Même si Roglic et Alaphilippe ont été capables de faire la différence aujourd’hui, je n’élimine pas d’autres coureurs pour dimanche."