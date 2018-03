Lampaert récidive sur une 73e édition dantesque d'A Travers la Flandre

Yves Lampaert (Quick-Step Floors) s'est imposé mercredi dans la 73e édition d'A Travers les Flandres disputée dans des conditions météo très difficiles. Il est le premier coureur à s'imposer deux années de suite dans cette épreuve cycliste du WorldTour, qui reliait Roulers et Waregem au long d'un parcours de 180 km.

Il a surpris ses quatre derniers compagnons d'échappée peu après avoir passé la flamme rouge du dernier kilomètre. Le champion de Belgique du contre-la-montre a ensuite résisté. Le Néerlandais Mike Teunissen (Sunweb) a pris la 2e place devant Sep Vanmarcke (Team EF Education First-Drapac), 3e. Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), favori au sprint parmi les échappés, a dû se contenter de la 4e place devant le champion du Danemark Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 5e. Lampaert offre déjà sa 20e victoire de l'année à son équipe Quick-Step Floors.

Les cinq hommes s'étaient extraits à un peu plus de 20 km de l'arrivée d'un groupe de treize à la suite d'une attaque de Vanmarcke. Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde et Tiesj Benoot ont animé une bonne partie de la course.

Lampaert s'était imposé l'an dernier devant son équipier Philippe Gilbert et le Kazakh Alexey Lutsenko.