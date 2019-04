Lambrecht : "Cette 4e place me donne de la confiance pour l'avenir"

Pour sa deuxième participation à la Flèche Wallonne, Bjorg Lambrecht a obtenu une belle quatrième place mercredi. "C'est dommage de passer juste à côté du podium, mais je suis très heureux de cette quatrième place", a commenté le jeune coureur de Lotto Soudal, 22 ans.

"Je pense que je me trouvais en dixième position au pied du Mur", a expliqué Lambrecht. "C'est ce que mon entraîneur m'avait conseillé, et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis resté aussi longtemps que possible sur ma selle. Bien sûr, sur les portions plus pentues, tu dois te lever, et après tu espères pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée. Mais 500 mètres, c'est vraiment long. J'ai dû me rasseoir. A 150 mètres, j'ai joué mon va-tout et j'ai quand même obtenu un beau résultat. Une quatrième place, cela me rend très heureux. Ce n'est certainement pas une déception. Ça l'aurait été si j'avais lutté pour la victoire, mais ici j'ai tout donné et il n'y avait rien de plus à espérer. Quatrième, c'est un résultat juste."

L'an passé, Lambrecht avait terminé 71e pour ses débuts à la Flèche Wallonne. "Je n'étais pas aussi fort, cette fois ma condition était nettement meilleure et j'ai déjà roulé quelques courses à un très haut niveau. Je suis heureux que cela se traduise par un bon résultat. Cela me donne de la confiance pour l'avenir, car je suis encore très jeune", a ajouté le vice-champion du monde espoirs.

Son statut pour dimanche, à Liège-Bastogne-Liège, change-t-il? "Non, je ne pense pas. J'étais ici comme coureur protégé. Ce sera le cas dimanche aussi, mais on prévoit du mauvais temps à Liège et je suis quelqu'un qui performe bien par temps chaud. Donc je ne m'attends pas à d'aussi bonnes jambes. J'effectuerai avec plaisir mon travail pour l'équipe."