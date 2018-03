La liste des engagés pour la 102e édition du Tour des Flandres

La liste officielles des partants de la 102e édition du Tour des Flandres cycliste (WorldTour) qui aura lieu dimanche:

Quick-Step Floors (Bel)

1. Philippe Gilbert; 2. Yves Lampaert; 3. Iljo Keisse; 4. Zdenek Stybar (Tch); 5. Florian Sénéchal (Fra); 6. Tim Declercq; 7. Niki Terpstra (P-B)

Bora-Hansgrohe (All)

11. Peter Sagan (Svq); 12. Marcus Burghardt (All); 13. Daniel Oss (Ita); 14. Maciej Bodnar (Pol); 15. Juraj Sagan (Svq); 16. Christoph Pfingsten (All); 17. Andreas Schillinger (All)

Ag2r-La Mondiale (Fra)

21. Oliver Naesen; 22. Stijn Vandenbergh; 23. Gediminas Bagdonas (Lit); 24. Rudy Barbier (Fra); 25. Nico Danz (All); 26. Julien Duval (Fra); 27. Tony Gallopin (Fra)

BMC (USA)

31. Greg Van Avermaet; 32. Alberto Bettiol (Ita); 33. Jean-Pierre Drucker (Lux); 34. Stefan Küng (Sui); 35. Jürgen Roelandts; 36. Michael Schär (Sui); 37. Francisco Ventoso (Ita)

Lotto Soudal (Bel)

41. Tiesj Benoot; 42. Frederik Frison; 43. Lars Ytting Bak (Dan); 44. Jens Debusschere; 45. Jasper De Busyt; 46. Marcel Sieberg (All); 47. Jelle Wallays

EF Education First-Drapac (USA)

51. Sep Vanmarcke; 52. Matti Breschel (Dan); 53. Sebastian Langeveld (P-B); 54. Sacha Modolo (Ita); 55. Taylor Phinney (USA); 56. Tom Scully (NZe); 57. Micthell Docker

Team Sunweb (All)

61. Edward Theuns; 62. Soren Kragh Andersen (Dan); 63. Nikias Arndt (All); 64. Roy Curvers (P-B); 65. Lennard Hofstede (P-B); 66. Tom Stamsnijder (P-B); 67. Mike Teunissen (P-B)

Astana (Kaz)

71. Laurens De Vreese; 72. Oscar Gatto (Ita); 73. Hugo Houle (Can); 74. Truls Korsaeth (Nor); 75. Alexey Lutsenko (Kaz); 76. Magnus Cort Nielsen (Dan); 77. Michael Valgren Andersen (Dan)

Bahrain-Merida (Bah)

81. Vincenzo Nibali (Ita); 82. Borut Bozic (Slo); 83. Sonny Colbrelli (Ita); 84. Ivan Garcia Cortina (Esp); 85. Heinrich Haussler (Aus); 86. Kristijan Koren (Slo); 87. Luka Pibernik (Slo)

Groupama-FDJ (Fra)

91. Arnaud Démare (Fra); 92. Davide Cimolai (Ita); 93. Antoine Duchesne (Fra); 94. Jacopo Guarnieri (Ita); 95. Ignatas Konovalovas (Lit); 96. Olivier Le Gac (Fra); 97. Ramon Sinkeldam (P-B)

Mitchelton-Scott (Aus)

101. Mathew Hayman (Aus); 102. Jack Bauer (NZe); 103. Luke Durbridge (Aus); 104. Alexander Edmondson (Aus); 105. Michael Hepburn (Aus); 106. Luka Mezgec (Slo); 107. Matteo Trentin (Ita)

Movistar (Esp)

111. Jorge Arcas (Esp); 112. Carlo Barbero (Esp); 113. Hector Carretero (Esp); 114. Imanol Erviti Ollo (Esp); 115. Nuno Matos (Por); 116. Nelson Oliveira (Por); 117. Jasha Sütterlin (All)

Dimension Data (AfS)

121. Julien Vermote; 122. Edvald Boasson Hagen (Nor); 123. Nicolas Dougall (AfS); 124. Johann Van Zyl (AfS); 125. Ryan Gibbons (AfS); 126. Jay Robert Thomson (AfS); 127. Jaco Venter (AfS)

Katusha-Alpecin (Sui)

131. Tony Martin (All); 132. Viacheslav Kuznetsov (Rus); 133. José Goncalvez (Por); 134. Marco Haller (Oos); 135. Baptiste Planckaert; 136. Nils Politt (All); 137. Rick Zabel (All)

LottoNL-Jumbo (P-B)

141. Amund Grondahl Jansen (Nor); 142. Pascal Eenhoorn (P-B); 143. Timo Roosen (P-B); 144. Bram Tankink (P-B); 145. Jos van Emden (P-B); 146. Robert Wagner (All); 147. Maarten Wynants

Team Sky (G-B)

151. Michal Kwiatkowski (Pol); 152. Michal Golas (Pol); 153. Christian Knees (All); 154. Gianni Moscon (Ita); 155. Luke Rowe (G-B); 156. Ian Stannard (G-B); 157. Dylan van Baarle (P-B)

Trek-Segafredo (USA)

161. Jasper Stuyven; 162. John Degenkolb (All); 163. Koen de Kort (P-B); 164. Ryan Mullen (Ier); 165. Mads Pedersen (Dan); 166. Gregory Rast (Sui); 167. Kiel Reijnen (USA)

EAU Team Emirates (EAU)

171. Alexander Kristoff (Nor); 172. Sven Erik Bystrom (Nor); 173. Simone Consonni (Ita); 174. Filippo Ganna (Ita); 175. Marco Marcato (Ita); 176. Ben Swift (G-B); 177. Oliveiro Troia (Ita)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)

181. Preben Van Hecke; 182. Piet Allegaert; 183. Amaury Capiot; 184. Aimé De Gendt; 185. Benjamin Declercq; 186. Edward Planckaert; 187. Jonas Rickaert

Veranda's Willems-Creland (Bel)

191. Wout van Aert; 192. Sean De Bie; 193. Stijn Steels; 194. Zico Waeytens; 195. Stijn Devolder; 196. Huub Alljn (P-B); 197. Michael Goolaerts

Wanty-Groupe Gobert (Bel)

201. Frederik Backaert; 202. Tom Devriendt; 203. Yoann Offredo (Fra); 204. Andrea Pasqualon (Ita); 205. Dion Smith (G-B); 206. Guillaume Van Keirsbulck; 207. Mark McNally (G-B)

WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel)

211. Kenny Dehaes; 212. Justin Jules (Fra); 213. Julien Mortier; 214. Alex Kirsch (Lux); 215. Dimitri Peyskens; 216. Lukas Spengler (Sui); 217. Maxime Vantomme

Roompot-P-Berlandse Loterij (P-B)

221. Pieter Weening (P-B); 222. Floris Gerts (P-B); 223. Pim Ligthart (P-B); 224. Coen Vermeltfoort (P-B); 225. Sjoerd van Ginneken (P-B); 226. Brian van Goethem (P-B); 227. Jan-Willem van Schip (P-B)

Vital Concept (Fra)

231. Bryan Coquard (Fra); 232. Bert De Backer; 233. Johan Le Bon (Fra); 234. Jeremy Lecrocq (Fra); 235. Julien Morice (Fra); 236. Patrick Müller (Sui); 237. Jonas Van Genechten

Cofidis (Fra)

241. Christophe Laporte (Fra); 242. Geoffrey Soupe (Fra); 243. Jimmy Turgis (Fra); 244. Cyril Lemoine (Fra); 245. Michael Van Staeyen; 246. Bert Van Lerberghe; 247. Kenneth Vanbilsen