La liste définitive des engagés pour le Tour des Flandres

La liste définitive des engagés du 103e Tour des Flandres (WorldTour), qui aura lieu dimanche :

Direct Energie (Fra):

1. Niki Terpstra (P-B); 2. Lilian Calmejane (Fra); 3. Anthony Turgis (Fra); 4. Damien Gaudin (Fra); 5. Pim Ligthart (P-B); 6. Alexandre Pichot (Fra); 7. Adrien Petit (Fra)

Movistar (Esp):

11. Alejandro Valverde (Esp); 12. Imanol Erviti (Esp); 13. Luis Mas (Esp); 14. Nelson Oliveira (Por); 15. Jürgen Roelandts; 16. Jasha Sütterlin (All); 17. Jaime Castrillo (Esp)

Deceuninck-Quick Step (Bel):

21. Yves Lampaert; 22. Philippe Gilbert; 23. Bob Jungels (Lux); 24. Iljo Keisse; 25. Tim Declercq; 26. Kasper Asgreen (Dan); 27. Zdenek Stybar (Tch)

Lotto-Soudal (Bel):

31. Tiesj Benoot; 32. Frederik Frison; 33. Jens Keukeleire; 34. Nikolas Maes; 35. Lawrence Naesen; 36. Brian van Goethem (P-B); 37. Tim Wellens

Bora-Hansgrohe (All):

41. Peter Sagan (Svq); 42. Marcus Burghardt (All); 43. Andreas Schillinger (All); 44. Juraj Sagan (Svq); 45. Daniel Oss (Ita); 46. Lukas Pöstlberger (Aut); 47. Maciej Bodnar (Pol)

Ag2r-La Mondiale (Fra):

51. Oliver Naesen; 52. Nico Danz (All); 53. Silvan Dillier (Sui); 54. Julien Duval (Fra); 55. Stijn Vandenbergh; 56. Bagdonas Gediminas (Lit); 57. Dorian Godon (Fra)

CCC Team (Pol):

61. Greg Van Avermaet; 62. Michael Schär (Sui); 63. Gijs Van Hoecke; 64. Nathan Van Hooydonck; 65. Guillaume Van Keirsbulck; 66. Kamil Gradek (Pol); 67. Lukasz Wisniowski (Pol)

EF Education First (USA):

71. Sep Vanmarcke; 72. Matti Brechel (Dan); 73. Sebastian Langeveld (P-B); 74. Sacha Modolo (Ita); 75. Taylor Phinney (USA); 76. Tom Scully (N-Z); 77. Alberto Bettiol (Ita)

Mictchelton-Scott (Aus):

81. Matteo Trentin (Ita); 82. Edoardo Affini (Ita); 83. Robert Stannard (Aus); 84. Michael Hepburn (Aus); 85. Christopher Juul Jensen (Dan); 86. Luka Mezgec (Slo); 87. Jack Bauer (N-Z)

Astana (Kaz):

91. Davide Ballerini (Ita); 92. Zhandos Bizhigitov (Kaz); 93. Laurens De Vreese; 94. Yevgeniy Gidich (Kaz); 95. Danill Fominykh (Kaz); 96. Hugo Houle (Can); 97. Magnus Cort Nielsen (Dan)

Bahrain-Merida (Bah):

101. Heinrich Haussler (Aus); 102. Ivan Garcia Cortina (Esp); 103. Kristijan Koren (Slo); 104. Matej Mohoric (Slo); 105. Sonny Colbrelli (Ita); 106. Marcel Sieberg (All); 107. Jan Tratnik (Slo)

Groupama-FDJ (Fra):

111. Arnaud Démare (Fra); 112. Antoine Duchesne (Can); 113. Jacopo Guarnieri (Ita); 114. Ignatas Konovalovas (Lit); 115. Stefan Küng (Sui); 116. Olivier Le Gac (Fra); 117. Ramon Sinkeldam (P-B)

Dimension Data (Afs):

121. Edvald Boasson Hagen (Nor); 122. Lars Ytting Bak (Dan); 123. Bernhard Eisel (Aut); 124. Michael Valgren Andersen (Dan); 125. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs); 126. Jay Robert Thomson (Afs); 127. Julien Vermote

Jumbo-Visma (P-B):

131. Wout van Aert; 132. Amund Jansen (Nor); 133. Mike Teunissen (P-B); 134. Pascal Eenkhoorn (P-B); 135. Taco van der Hoorn (P-B); 136. Danny van Poppel (P-B); 137. Maarten Wynants

Katusha-Alpecin (Sui):

141. Jens Debusschere; 142. Jenthe Biermans; 143. Marco Haller (Aut); 144. Reto Hollenstein (Sui); 145. Viacheslav Kuznetsov (Rus); 146. Nils Politt (All); 147. Rick Zabel (All)

Team Sky (G-B):

151. Gianni Moscon (Ita); 152. Owain Doull (G-B); 153. Christian Knees (All); 154. Filippo Ganna (Ita); 155. Luke Rowe (G-B); 156. Ian Stannard (G-B); 157. Dylan van Baarle (P-B)

Team Sunweb (P-B):

161. Michael Matthews (Aus); 162. Roy Curvers (P-B); 163. Nikias Arndt (All); 164. Asbjörn Kragh Andersen (Dan); 165. Sören Kragh Andersen (Dan); 166. Casper Pedersen (Dan); 167. Cees Bol (P-B)

Trek-Segafredo (USA):

171. Jasper Stuyven; 172. John Degenkolb (All); 173. Alex Kirsch (Lux); 174. Kiel Reijnen (USA); 175. Mads Pedersen (Dan); 176. Koen De Kort (P-B); 177. Edward Theuns

UAE Team Emirates (EAU):

181. Alexander Kristoff (Nor); 182. Fernando Gaviria (Col); 183. Jasper Philipsen; 184. Vegard Stake Laengen (Nor); 185. Marco Marcato (Ita); 186. Sven Erik Byström (Nor); 187. Oliviero Troia (Ita)

Cofidis (Fra):

191. Filippo Fortin (Ita); 192. Christophe Laporte (Fra); 193. Cyril Lemoine (Fra); 194. Damien Touze (Fra); 195. Bert Van Lerberghe; 196. Kenneth Vanbilsen; 197. Zico Waeytens

Corendon-Circus (Bel):

201. Mathieu van der Poel (P-B); 202. Stijn Devolder; 203. Lasse Norman Hansen (Dan); 204. Roy Jans; 205. Gianni Vermeersch; 206. Dries De Bondt; 207. Otto Vergaerde

Roompot-Charles (P-B):

211. Lars Boom (P-B); 212. Jesper Asselman (P-B); 213. Stijn Steels; 214. Sjoerd van Ginneken (P-B); 215. Boy van Poppel (P-B); 216. Senne Leysen; 217. Pieter Weening (P-B)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

221. Piet Allegaert; 222. Thomas Sprengers; 223. Benjamin Declercq; 224. Dries Van Gestel; 225. Edward Planckaert; 226. Kenneth Van Rooy; 227. Jordi Warlop

Vital Concept-B&B Hotels (Fra):

231. Kris Boeckmans; 232. Bert De Backer; 233. Adrien Garel (Fra); 234. Julien Morice (Fra); 235. Jérémy Lecrocq (Fra); 236. Jimmy Turgis (Fra); 237. Jonas Van Genechten

Wanty-Groupe Gobert (Bel):

241. Frederik Backaert; 242. Aimé De Gendt; 243. Tom Devriendt; 244. Andrea Pasqualon (Ita); 245. Xandro Meurisse; 246. Ludwig De Winter; 247. Loïc Vliegen.