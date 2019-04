La liste définitive des coureurs de Paris-Roubaix

La liste définitive des engagés à la 117e édition de Paris-Roubaix (World Tour), disputé dimanche 14 avril entre Compiègne et Roubaix:

BORA-hansgrohe (All):

1. Peter Sagan (Svq); 2. Maciej Bodnar (Pol); 3. Marcus Burghardt (All); 4. Daniel Oss (Ita); 5. Juraj Sagan (Svq); 6. Andreas Schillinger (All); 7. Rüdiger Selig (All)

AG2R La Mondiale (Fra):

11. Silvan Dillier (Sui); 12. Nico Denz (All); 13. Julien Duval (Fra); 14. Dorian Godon (Fra); 15. Alexis Gougeard (Fra); 16. Oliver Naesen; 17. Stijn Vandenbergh

CCC Team (Pol):

21. Greg Van Avermaet; 22. Kamil Gradek (Pol); 23. Michael Schär (Sui), 24. Gijs Van Hoecke; 25. Nathan Van Hooydonck, 26. Guillaume Van Keirsbulck; 27. Lukasz Wisniowski (Pol)

Trek-Segafredo (USA):

31. John Degenkolb (All); 32. Koen De Kort (P-B); 33. Alex Kirsch (Lux); 34. Ryan Mullen (Irl); 35. Mads Pedersen (Dan); 36. Jasper Stuvyen; 37. Edward Theuns

EF Education First:

41. Sep Vanmarcke; 42. Matti Breschel (Dan); 43. Mitchell Docker (Aus); 44. Julius Van Den Berg (P-B); 45. Sebastian Langeveld (P-B); 46. Taylor Phinney (USA); 47. Thomas Scully (N-Z)

Katusha-Alpecin (Sui):

51. Nils Politt (All); 52. Jenthe Biermans; 53. Jens Debusschere; 54. Marco Haller (Aut); 55. Reto Hollenstein (Sui); 56. Mads Würtz Schmidt (Dan); 57. Rick Zabel (All)

Deceuninck-Quick Step (Bel):

61. Zdenek Stybar (Tch); 62. Kasper Asgreen (Dan); 63. Tim Declercq; 64. Philippe Gilbert; 65. Iljo Keisse; 66. Yves Lampaert; 77. Florian Sénéchal (Fra)

Total Direct Energie (Fra):

71. Adrien Petit (Fra); 72. Roman Cardis (Fra); 73. Damien Gaudin (Fra); 74. Yohann Gène (Fra); 75. Pim Ligthart (P-B); 76. Alexandre Pichot (Fra); 77. Anthony Turgis (Fra)

MItchelton-Scott (Aus):

81. Matteo Trentin (Ita); 82. Edoardo Affini (Ita); 83. Jack Bauer (N-Z); 85. Michael Hepburn (Aus); 86. Luka Mezgec (Slo); 87. Callum Scotson (Aus); 88. Robert Stannard (Aus)

Groupama-FDJ (Fra):

91. Arnaud Démare (Fra); 92. Jacopo Guarnieri (Ita); 93. Ignatas Konovalovas (Lit); 94. Stefan Küng (Sui); 95. Oliver Le Gac (Fra); 96. Marc Sarreau (Fra); 97. Ramon Sinkeldam (P-B)

Lotto Soudal:

101. Jens Keukeleire; 102. Tiesj Benoot; 103. Stan Dewulf; 104. Frederik Frison; 105. Nikolas Maes; 106. Lawrence Naesen; 107. Brian Van Goethem (P-B)

Jumbo-Visma (P-B):

111. Wout van Aert; 112. Pascal Eenkhoorn (P-B); 114. Mike Teunissen (P-B); 115. Taco Van Der Hoorn (P-B); 116. Danny van Poppel (P-B); 117. Maarten Wynants; 118. Timo Roosen (P-B)

Team Sky (G-B):

121. Luke Rowe (G-B); 122. Owain Doull (G-B); 123. Filippo Ganna (Ita); 124. Christian Knees (All); 125. Gianni Moscon (Ita); 126. Ian Stannard (G-B); 127. Dylan van Baarle (P-B)

UAE Team Emirates (EAU):

131. Alexander Kristoff (Nor); 132. Tom Bohli (Sui); 133. Sven Erik Bystrom (Nor); 134. Fernando Gaviria (Col); 135. Vegard Stake Langen (Nor); 136. Marco Marcato (Ita); 137. Jasper Philipsen

Cofidis (Fra):

141. Christopher Laporte (Fra); 142. Filippo Fortin (Ita); 143. Hugo Hofstetter (Fra); 144. Cyril Lemoine (Fra); 145. Damien Touzé (Fra); 146. Bert Van Lerberghe; 147. Kenneth Vanbilsen

Astana (Kaz):

151. Magnus Cort Nielsen (Dan); 152. Davide Ballerini (Ita); 153. Zhandos Bizhigitov (Kaz); 154. Laurens De Vreese; 155. Daniil Fominykh (Kaz); 156. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 157. Hugo Houle (Can)

Bahrein-Merida (Bhn):

161. Matej Mohoric (Slo); 162. Phil Bauhaus (All); 163. Ivan Garcia Cortina (Esp); 164. Heinrich Haussler (Aus); 165. Kristijan Koren (Slo); 166. Marcel Sieberg (All); 167. Jan Tratnik (Slo).

Movistar (Esp):

171. Jurgen Roelandts; 172. Jorge Arcas Pena (Esp); 173. Daniele Bennati (Ita); 174. Jaime Castrillo (Esp); 175. Imanol Erviti (Esp); 176. Eduardo Sepulvedo (Arg); 177. Jasha Sütterlin (All)

Wanty-Groupe Gobert:

181. Frederik Backaert; 183. Ludwig De Winter; 184. Timothy Dupont; 185. Wesley Kreder (P-B); 186. Boris Vallée; 187. Pieter Vanspeybrouck; 188. Tom Devriendt.

Dimension Data (AfS):

191. Edvald Boasson Hagen (Nor); 192. Lars Bak (Dan); 193. Bernhard Eisel (Aut); 194. Reinardt Janse van Rensburg (AfS); 195. Jay Robert Thomson (AfS); 196. Rasmus Fossum Tiller (Nor); 197. Julien Vermote

Arkea-Samsic (Fra):

201. André Greipel (All); 202. Franck Bonnamour (Fra); 203. Brice Feillu (Fra); 204. Benoit Jarrier (Fra); 205. Alan Riou (Fra); 206. Clément Russo (Fra); 207. Bram Welten (P-B)

Team Sunweb (All):

211. Nikias Arndt (All); 212. Cees Bol (P-B); 213. Roy Curvers (P-B); 214. Lennard Kämna (All); 215. Asbjorn Kragh Andersen (Dan); 216. Casper Pedersen (Dan); 217. Max Walscheid (All)

Vital Concept - B&B Hotels (Fra):

221. Bert De Backer; 222. Kris Boeckmans; 223. Corentin Ermenault (Fra); 224. Jérémy Lecroq (Fra); 225. Julien Morice (Fra); 226. Jimmy Turgis (Fra); 227. Jonas Van Genechten

Roompot-Charles (P-B):

231. Lars Boom (P-B); 232. Jesper Asselman (P-B); 233. Senne Leysen; 235. Justin Timmermans (P-B); 236. Sjoerd van Ginneken (P-B); 237. Boy van Poppel (P-B); 238. Michael Van Staeyen

Delko Marseille Provence KTM (Fra):

241. Evaldas Siskevicius (Lit); 242. Joseph Areruya (Rua); 243. Iuri Filosi (Ita); 244. Brenton Jones (Aus); 245. Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol); 246. Jérémy Leveau (Fra); 247. Julien Trarieux (Fra)

40 coureurs belges prendront part à Paris-Roubaix cette année.