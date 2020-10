La collision entre Julian Alaphilippe et une moto au Tour des Flandres, pas un cas isolé

Ce dimanche après-midi se tenait la 104e édition du Tour des Flandres. Durant cette course, un trio de tête s'est détaché et a pris le large sur le peloton, composé de Wout van Aert, Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel, futur vainqueur de la course.

À l’aube des 35 derniers kilomètres de la course, le Français Julian Alaphilippe a subi un terrible accident. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a percuté une moto alors qu’il se trouvait en troisième position du groupe d’échappée. Un accident spectaculaire pour le récent champion du Monde. Une première participation ternie pour le Berrichon qui souffre de fractures au second et quatrième métacarpes de la main droite.