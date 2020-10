Gregor Mühlberger - © RTBF.be

La bête chute de Gregor Mühlberger, qui jette sa musette sur son guidon - Cyclisme - 18/10/2020 243,3 kilomètres au programme de cette 104e édition du Tour des Flandres disputée ce dimanche. Et une attention de tous les instants pour les coureurs. Ce n’est pas le cas de Gregor Mühlberger à un peu moins de 150 kilomètres de l’arrivée. L’Autrichien de l’équipe Bora veut jeter sa musette… mais réalise cela avec trop peu de force. La musette se prend alors dans son guidon et l’envoie au tapis. Une chute impressionnante, mais pas trop douloureuse apparemment. Mühlberger a pu repartir et réintégrer le groupe de tête.