L'Amstel Gold Race 2020 annulée en raison du coronavirus

L'édition 2020 de l'Amstel Gold Race n'aura pas lieu. La Classique néérlandaise aurait dû se tenir le 10 octobre mais a été annulée en raison de la restriction des mesures adoptées pour limiter la propagation du coronavirus, a annoncé mercredi les organisateurs.

"Les trois communes concernées (Eijsden-Margraten, Maastricht et Valkenburg aan de Geul) et le conseil de Sécurité du Limbourg du Sud ont conclu qu'il n'est pas possible d'organiser la course dans le cadre des nouvelles mesures nationales, selon lesquelles aucun public ne peut être présent lors des manifestations sportives", a écrit l'organisation dans un communiqué. L'épreuve féminine a également été annulée.