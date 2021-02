Absent samedi au Circuit Het Nieuwsblad, Mathieu van der Poel s'est invité en dernière minute à la liste des participants de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et sera assurément l'attraction de cette 73e édition. Une course à suivre en direct vidéo à partir de 14h45 ainsi que sur tous les médias de la RTBF. Comme samedi au Nieuwsblad - remporté haut la main par Davide Ballerini - cette épreuve n'accueillera pas de public au départ et à l'arrivée ainsi que sur les monts et les pavés affrontés par le peloton.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne présente cette année un parcours de 197 km. Les coureurs n'emprunteront pas l'Eikenmolen cette fois. Cette bosse est en effet remplacée par le Tiegemberg et le Boembeek. La dernière difficulté, le Kluisberg, est située à 53 km de l'arrivée.

"A la demande des coureurs et des directeurs sportifs, nous n'utiliserons plus l'Eikenmolen. Cette pente particulière emprunte d'abord une chaussée et se transforme ensuite en un rétrécissement soudain. Cela crée un goulot d'étranglement ennuyeux qui brise très tôt le rythme de la course inutilement. L'Eikenmolen traverse également deux passages à niveau. Et en tant que comité d'organisation, nous voulons être à l'écoute des souhaits des coureurs et des équipes. Comme alternative, nous avons ajouté un passage sur le Tiegemberg et le Boembeek, ce qui nous fait 12 ascensions au total", avait précisé le directeur de course Peter Debaveye lors de la présentation du parcours il y a un mois.

L'an dernier la victoire était revenue au Danois Kasper Asgreen pour Deceuninck-Quick Step. Le dernier vainqueur belge est Jasper Stuyven en 2016.