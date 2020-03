Kuurne-Bruxelles-Kuurne : une 72e édition moins favorable aux sprinters (LIVE vidéo 14H)

Second volet du weekend d'ouverture de la saison cycliste belge, Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) proposera un parcours largement modifié. Les organisateurs ont en effet prévu 75 kilomètres de nouvelles routes et ont réduit le nombre d'ascensions qui passe de 13 à 11. Pourtant, l'épreuve s'annonce plus pimentée que par le passé et moins abordable pour les sprinters.



Le départ sera donné dimanche à 11h40 à l'hippodrome de Kuurne. La ligne d'arrivée est située sur la Brugsesteenweg de Kuurne après 201 km de course. Le Volkegemberg et l'Eikenmolen seront toujours les premières côtes au menu, dans les cinquante premiers kilomètres de course. C'est après que les changements ont été apportés au parcours. Le peloton prendra la direction de Zottegem et la région du Zwalm, avec ses routes vallonnées et ses zones exposées au vent. Deux nouvelles côtes font leur apparition: le Mont-Saint-Laurent et la Bossenaarstraat, l'autre versant du Taaienberg. Via le Vloesberg, le peloton reviendra par la suite sur le Kluisberg pour retrouver le parcours habituel et ce jusqu'au Vossenhol où les coureurs iront vers Bellegem pour affronter un secteur pavé compliqué. Une fois dans Kuurne, les coureurs parcourrons une unique boucle de 15 km, au lieu de deux auparavant.

L'an dernier le Luxembourgeois Bob Jungels s'était imposé en solo en devançant le Britannique Owain Doull et le Néerlandais Niki Tersptra.

Jungels viendra défendre son titre au sein d'un team Deceuninck-QuickStep qui peut aussi compter sur le Tchèque Zdenek Stybar. Owain Doull sera aussi au départ pour le compte d'Ineos, qui aligne également Ian Stannard et Luke Rowe.

Dernier vainqueur belge de l'épreuve en 2016, Jasper Stuyven sera le leader des Trek-Segafredo, qui ont un autre atout avec le champion du monde danois Mads Pedersen.

A suivre également: le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Fenix), John Degenkolb (Lotto Soudal), Niki Terpstra (Total-Direct Energie) ou encore Greg Van Avermaet (CCC) et Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).