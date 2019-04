Jürgen Roelandts et Alejandro Valverde, les fers de lance de Movistar

L'ancien champion de Belgique (en 2008) Jürgen Roelandts et le champion du monde en titre Alejandro Valverde, sont les fers de lance de l'équipe Movistar pour le Tour des Flandres cycliste (WorldTour), dont la 103e édition se dispute dimanche entre Anvers et Audenaerde.

L'Espagnol, âgé de - presque - 39 ans -, dispute pour la première fois de sa riche carrière le "Ronde". Il ne pouvait rêver d'un meilleur guide que Jürgen Roelandts, pour cette découverte de la "Vlaanderens Mooiste" ("la plus belle de Flandre").

"Je ne suis malheureusement pas au top de ma condition", avoue ce dernier, aux prises avec des problèmes de sinus depuis Milan - San Remo (149e). "Valverde peut compter sur moi pour le guider sur ce parcours très particulier qu'il ne connaît pas. Il a en revanche toutes les qualités pour se distinguer dans cette course...", explique Jürgen Roelandts.

Il n'empêche que depuis Peter Sagan en 2016, aucun champion du monde ne s'est imposé au Tour des Flandres. "Avoir le maillot arc en ciel sur les épaules ne rend certainement pas les choses plus faciles", avoue Valverde. "C'est une grande fierté et une grande excitation, mais on est encore plus surveillé. Je suis très content d'avoir décidé de courir. Ne pas avoir disputé le Tour des Flandres au cours de ma carrière aurait constitué une grande lacune.", conclut-il.