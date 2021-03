Julian Alaphilippe "n'avait pas les jambes" pour faire un résultat - Cyclisme - Milan - Sanremo -... Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n'est pas parvenu à décrocher un quatrième podium à Milan-Sanremo en terminant à la 16e place samedi. "Je n'avais pas les jambes", a avoué le champion du monde après la course. C'est pourtant le Français qui avait lancé les hostilités dans le Poggio en tentant une attaque "J'ai attaqué pour essayer de faire la différence mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Il y avait toujours un gros groupe dans le Poggio et je savais alors que ce serait compliqué." "Il y avait de nombreux coureurs rapides dans la descente et c'était impossible de tenter quelque chose avec le tempo élevé", a ajouté 'Alaf'. "Jasper Stuyven a su creuser un écart et je n'avais plus d'énergie pour le sprint. Je ne suis pas mécontent car j'ai tout donné et j'ai essayé d'attaquer mais cela ne m'a pas réussi. Je suis content de ma campagne en Italie avec une belle victoire d'étape sur le Tirreno-Adriatico. Je suis maintenant concentré sur les classiques flandriennes."