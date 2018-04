Julian Alaphilippe : "Je remets les compteurs à zéro"

Julian Alaphilippe (QuickStep-Floors) a pris le temps pour apprécier sa victoire de mercredi à la Flèche Wallonne devant le cador espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Le coureur français s'est reconcentré et il est prêt pour aborder dimanche Liège-Bastogne-Liège, où il s'était classé 2e lors de sa première participation en 2015.

Julian Alaphilippe a signé mercredi en haut du Mur de Huy le 26e succès de la saison 2018 pour son équipe Quick-Step Floors. Deux fois deuxième de la Flèche Wallonne, le coureur français a enfin pu dompter l'Espagnol Alejandro Valverde, quintuple vainqueur de la première des deux classiques wallonnes. Alaphilippe a pris le temps pour apprécier la victoire la plus marquante de sa jeune carrière. Il est remonté en selle vendredi pour la traditionnelle reconnaissance du parcours de Liège-Bastogne-Liège.

"J'en serai dimanche à ma 3e participation à La Doyenne (2e en 2015, 23e en 2016)", a expliqué Julian Alaphilippe lors d'un point presse de son équipe vendredi à Lanaken. "Ma 2e place lors de ma première participation avait été une surprise et une grande joie. J'avais roulé pour Kwiatkowski à fond dans la Côte de Saint-Nicolas et, une fois en haut, j'avais compris que je devais faire le sprint. Dimanche, j'aurai encore envie de bien faire tout en sachant que Liège-Bastogne-Liège est une course longue et difficile, une course qu'il faut bien maîtriser, où il faut bien gérer ses efforts. J'ai certes gagné la Flèche mercredi et ça m'a fait le plus grand bien, mais j'ai remis les compteurs à zéro."

38 ans après Bernard Hinault

S'il gagne dimanche à Ans, Julian Alaphilippe (25 ans) sera le premier coureur français à s'imposer dans La Doyenne depuis Bernard Hinault qui avait triomphé en solitaire, dans des conditions hivernales épouvantables, en 1980. "On m'a parlé de cette victoire. Je dois avouer que je préfère de loin évoluer dans des conditions météo comme celles que nous connaissons actuellement. Il y a deux ans, les conditions de course ne me convenaient absolument pas. Je peux être sûr de moi mais on n'est jamais à l'abri d'un scénario de course différent. Je ne veux donc pas me mettre trop de confiance. Je connais mes adversaires et ce n'est pas parce j'ai gagné la Flèche Wallonne que je suis au-dessus de tout le monde."

Pour le coureur français, l'Espagnol Alejandro Valverde reste un grand favori de Liège-Bastogne-Liège. "Il a donné le maximum mercredi à Huy mais il a vu que c'était mon jour. C'est un homme de grande classe, nous nous sommes retrouvés vendredi lors de la reconnaissance et il est venu pour encore me féliciter. Je sais que j'ai encore de grandes chances de me retrouver dimanche dans la finale avec lui. Mais la finale à Ans est différente. Dans un groupe pour le sprint dans la Côte de Ans, il faudra se méfier d'un Michael Matthews qui est très rapide. Je n'ai en tous cas aucun intérêt à bouger trop loin avant la finale. J'ai donc besoin d'une équipe forte qui sera là où il faut comme nous l'avons fait à la Flèche Wallonne avec Maximilian Schachmann qui était présent dans l'échappée matinale et encore 8e à l'arrivée".