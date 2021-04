Julian Alaphilippe au départ de la Flèche Wallonne : "On a une équipe forte et on ne veut pas se faire piéger"

Julian Alaphilippe au départ de la Flèche Wallonne : "On a une équipe forte et on ne veut pas se... Vainqueur en 2018 et 2019, deuxième en 2015 et 2016, Julian Alaphilippe sera observé de près par ses rivaux ce mercredi sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Le Français, absent au départ la saison dernière, est certainement un des candidats les plus crédibles à la victoire même s’il n’a pas particulièrement brillé ces dernières semaines. "Il faudra faire attention aux mouvements dans le final", expliquait-il au micro de Christophe Delstanches au départ. "Dans ma tête, je suis déjà concentré sur la dernière ascension du Mur de Huy. Mais c’est vrai qu’on a une équipe forte et on a à cœur de ne pas se faire piéger et de faire une belle course. Quand j’ai gagné, j’avais une équipe très forte autour de moi et j’étais dans une grande condition. Espérons que ce soit la même chose cette année." Le Français a ensuite cité ces principaux adversaires. "Roglic n’a jamais fait cette course mais est capable de gagner. Tom Pidcock avec Michal Kwiatkowski chez Ineos, Alejandro Valverde… ce sont tous des coureurs qui sont capables de gagner."