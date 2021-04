Il y a presque trente ans qu’un Français n’a plus remporté le Tour des Flandres. C’était le 5 avril 1992. Quatre coureurs s’échappaient après une quarantaine de kilomètres : le Suisse Thomas Weggmüller, le Français Jacky Durand et deux Belges : Patrick Roelandt et le Hennuyer Hervé Meyvisch.

Au terme de 220 kilomètres d’échappée, Durand triomphait avec 48 secondes d’avance sur Wegmüller et 1 min 44 sur Edwig Van Hooydonck. “J’ai atteint l’inaccessible”, dira plus tard Jacky Durand.

Entretien exclusif avec le dernier vainqueur français du Ronde.

Jacky, vous avez déclaré 'Le Tour des Flandres c’est la plus grande course du monde'. Sans blague, si vous aviez gagné Paris-Roubaix, n’auriez-vous pas tenu exactement les même propos au sujet de l’Enfer du Nord ?

Non non, je persiste et je signe. Même aujourd’hui, quand je la commente (ndlr: pour Eurosport France), c’est aussi la course où je prends le plus de plaisir. On ne voit pas le temps passer. Il n’y a pratiquement aucun temps mort, il faut être concentré dès le départ. A chaque mètre, la course peut se perdre.

Pourquoi n’a-t-on plus enregistré de victoire française depuis 1992 ?

Longtemps, les Français allaient au Tour des Flandres en reculant ! Les choses ont bien changé. Certains coureurs comme un Tony Gallopin étaient taillés sur mesure pour ce genre de course mais ils ont pris une autre orientation. Je le regrette.

Julian Alaphilippe sera-t-il votre successeur ?

Cela fait déjà un certain temps que je le pense mais je n’ai pas compris pourquoi Julian Alaphilippe n’est pas venu plus tôt sur le Tour des Flandres. L’an dernier, quand il a découvert le Ronde, c’était tout de même déjà sa huitième saison professionnelle. Il a toutes les qualités pour s’imposer : il est explosif, il frotte bien et il est dans la meilleure équipe. Avec cependant un gros bémol : on ne l’a vu à aucune des courses de préparation. Il a roulé à Waregem ? C’est quand même trop peu. Connait-il le parcours à fond ? Aussi bien que ses adversaires ? Je sais qu’il y a les reconnaissances mais les vrais points de repère, c’est en course qu’on les prend. C’est essentiel. Je ne suis même pas sûr que Julian sache que tel mont est abordé par un côté différent selon qu’on est dans telle ou telle course.

Le champion du monde demeure-t-il la plus belle chance de victoire française ? Davantage que Florian Sénéchal ou Anthony Turgis ?

Oui. Florian Sénéchal c’est un gars du Nord. Il a plus Paris-Roubaix en tête. Maintenant, la course étant reportée, s’il a l’opportunité de gagner le Tour des Flandres, il ne passera pas à côté. Anthony Turgis est une révélation mais, entre jouer placé et gagner, il y a une marge. Sa seule chance serait un énorme marquage entre les favoris et cela je n’y crois pas une seconde.

Le fait d’évoluer au sein de l’équipe Deceuninck-Quick Step c’est un avantage ou un inconvénient pour Alaphilippe, sachant que trois ou quatre de ses équipiers rêvent aussi de la victoire finale ?

Non, cela reste un énorme avantage. Dans une autre équipe, jamais un Sylvain Chavanel n’aurait pu avoir l’ambition de remporter le Tour des Flandres. Un Sénéchal n’obtiendrait pas les mêmes résultats au sein d’une autre formation. Dimanche, un coureur comme Yves Lampaert pourrait parfaitement tirer profit d’une supériorité numérique.

Pour la deuxième fois consécutive, le Tour des Flandres se déroulera sans ce qui fait sa force et sa légende : le public.

Ce n’est pas la même chose. Franchir le Vieux Quaremont avec 22 spectateurs, c’est bizarre. Quand un coureur découvre le Tour des Flandres, il ne parle pas des monts ou des pavés mais de l’enthousiasme du public.

Un pronostic pour dimanche ?

Mathieu van der Poel ! Il a un ascendant psychologique sur Wout van Aert. Wout fait un complexe van der Poel.

Pour la suite de notre entretien avec Jacky Durand, rendez-vous samedi matin sur notre site RTBF.be/sport.