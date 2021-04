"J’ai la tête dure" : Les réactions après la victoire de Julian Alaphilippe à la Flèche Wallonne

En franchissant la ligne, Julian Alaphilippe a pointé le doigt vers la tribune des commentateurs. Une mise au point en quelque sorte ? "Non, quand je fais ce geste je ne pense à rien en particulier. Je voulais juste montrer que j’ai la tête dure. Je ne gagne pas beaucoup depuis le début de la saison, j’avais donc cœur à relever les bras et à gagner", explique le vainqueur.

"Est-ce que j’imaginais que quelqu’un puisse me remonter après mon attaque ? Et bien… Julian Alaphilippe l’a fait ! Il était le plus fort, bravo à lui. Il le mérite", explique le deuxième Primoz Roglic.

"La montée était très difficile. J’ai attaqué tôt car à ce moment-là je me suis dit : pourquoi pas ? En étant juste un peu plus fort j’aurais gagné aujourd’hui. Mais il ne faut pas chercher trop loin ou philosopher, sur ce genre d’arrivée c’est tout simplement le meilleur qui gagne. On veut toujours gagner mais je suis content de mon niveau. On va maintenant mettre le cap sur Liège, c’est une autre course, elle est différente", détaille le coureur Jumbo-Visma.