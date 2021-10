"Il va y avoir des chutes mais on a signé pour ça", les coureurs préfacent un Paris-Roubaix (déjà) annoncé dantesque

À la veille de Paris-Roubaix, les coureurs ont rejoint le podium départ à Compiègne pour la traditionnelle présentation des équipes. Une cérémonie qui a commencé au sec pour se terminer… sous la pluie ! Comme un présage de cette météo capricieuse, voire dantesque, qui attend les coureurs pour l’Enfer du Nord. La météo, sujet principal des discussions avec la presse. Mais on a aussi causé cyclo-cross, et condition physique dans cette fin de saison. Découvrez le concentré des meilleures déclarations au micro de la RTBF.

Wout van Aert : "Important d’avoir aussi un peu de chance"

"J’espère qu’il y a encore de l’énergie", explique Wout van Aert. "C’est une des plus belles courses de l’année donc je suis très motivé. Lors de la reconnaissance, le pavé était encore en bon état. Ça sera complètement différent durant la course avec la météo. Mais le sentiment était bon sur le pavé. Beaucoup de personnes disent que les coureurs de cyclocross seront avantagés. Peut-être que oui, dans le final. Mais avant il va y avoir un peloton de 200 gars qui va arriver dans le premier secteur pavés, ce sera dangereux. Ce sera important d’avoir aussi un peu de chance". "Est-ce que mes bonnes jambes et ma condition sont revenues depuis les Mondiaux ? Je ne sais pas vous dire. J’ai plutôt axé ma semaine sur la récupération donc je me suis peu entraîné. Mentalement c’était important de couper pour arriver frais ici à Roubaix", précise encore le champion de Belgique.

Wout van Aert avant Paris-Roubaix 2021 - Cyclisme - 02/10/2021 À la veille de Paris-Roubaix, les coureurs ont rejoint le podium départ à Compiègne pour la traditionnelle présentation des équipes. Une cérémonie qui a commencé au sec pour se terminer… sous la pluie ! Comme un présage de cette météo capricieuse, voire dantesque, qui attend les coureurs pour l’Enfer du Nord. La météo, sujet principal des discussions avec la presse. Mais on a aussi causé cyclo-cross, et condition physique dans cette fin de saison. Découvrez le concentré des meilleures déclarations au micro de la RTBF.

Sénéchal : "Si je tombe, je tombe. Mais je vais prendre des risques !"

Florian Sénéchal sera l’une des cartes du très fort collectif Deceuninck-Quick Step. Et le Français, originaire de la région, partira avec un avantage : la connaissance parfaite du terrain. "Beaucoup ont déjà couru sur le pavé mouillé mais ici c’est différent parce qu’il y a beaucoup de terre. Et ça n’a pas été totalement nettoyé. Un pavé mouillé, ça va. Mais un pavé avec une fine couche de terre, ça glisse ! Ce sera casino, il faudra être devant, faire preuve d’adresse et devenir à moitié cyclocrossman", explique Florian Sénéchal. ►►► À lire aussi : Christian Prudhomme : "Paris-Roubaix sans le moindre danger, ça veut dire simplement qu’on n’organise pas la course" "Il va y avoir des chutes, c’est certain. Mais on a signé pour ça, c’est l’Enfer du Nord ! Je vois ça comme ma dernière course, je vais y aller à fond. Faut prendre des risques dans cette course, pas le choix. Si je tombe et bien je tombe mais je vais prendre des risques ! Si j’ai encore de la force ? Il y a toujours du jus pour Paris-Roubaix !".

Florian Sénéchal avant Paris-Roubaix 2021 - Cyclisme - 02/10/2021 À la veille de Paris-Roubaix, les coureurs ont rejoint le podium départ à Compiègne pour la traditionnelle présentation des équipes. Une cérémonie qui a commencé au sec pour se terminer… sous la pluie ! Comme un présage de cette météo capricieuse, voire dantesque, qui attend les coureurs pour l’Enfer du Nord. La météo, sujet principal des discussions avec la presse. Mais on a aussi causé cyclo-cross, et condition physique dans cette fin de saison. Découvrez le concentré des meilleures déclarations au micro de la RTBF.

Jasper Stuyven : "J’ai tourné la page des Mondiaux"

"Pour l’instant j’ai encore de l’énergie car j’aime énormément cette course", commente Jasper Stuyven, le quatrième malheureux des derniers Mondiaux. "Personne dans le peloton n’a roulé un Roubaix sous la pluie donc on ne sait pas comment ça va se passer. C’est nouveau pour tout le monde, on verra ! Les coureurs du cyclocross auront peut-être un avantage… oui. Surtout dans les virages. Mais si tu es pris dans une chute, cyclocross ou pas, tu ne peux pas faire grand-chose. J’ai pu enlever la déception des Mondiaux de ma tête. J’ai pris congé lundi et mardi pour être tranquille. J’ai tourné la page et c’est plus facile de se remotiver avec ce Paris-Roubaix qui arrive", conclut Jasper.

Jasper Stuyven avant Paris-Roubaix 2021 - Cyclisme - 02/10/2021 À la veille de Paris-Roubaix, les coureurs ont rejoint le podium départ à Compiègne pour la traditionnelle présentation des équipes. Une cérémonie qui a commencé au sec pour se terminer… sous la pluie ! Comme un présage de cette météo capricieuse, voire dantesque, qui attend les coureurs pour l’Enfer du Nord. La météo, sujet principal des discussions avec la presse. Mais on a aussi causé cyclo-cross, et condition physique dans cette fin de saison. Découvrez le concentré des meilleures déclarations au micro de la RTBF.

Philippe Gilbert : "À Roubaix, tout le monde a une histoire à raconter"

"Paris-Roubaix est enfin de retour. Ça a été long, 903 jours sans cette course ! Je suis heureux de revenir ici pour cette édition particulière avec le vent et la pluie. La course féminine a montré que ça allait être technique et dangereux", confie le tenant du titre Philippe Gilbert. "Je veux faire le mieux possible. Mais je sais très bien analyser une course et ma propre condition et il faut être réaliste par rapport à ses propres chances. Je ne vais pas mentir, je préfère avoir un discours prudent. Je vais faire le maximum et on verra. Demain, après la course, tout le monde aura une histoire à raconter. Il se passe toujours quelque chose ici. Et cette année, avec la météo, ce sera encore plus le cas. Celui qui gagne sera celui qui a le mieux roulé mais c’est difficile de prédire le scénario".

Philippe Gilbert avant Paris-Roubaix 2021 - Cyclisme - 02/10/2021 À la veille de Paris-Roubaix, les coureurs ont rejoint le podium départ à Compiègne pour la traditionnelle présentation des équipes. Une cérémonie qui a commencé au sec pour se terminer… sous la pluie ! Comme un présage de cette météo capricieuse, voire dantesque, qui attend les coureurs pour l’Enfer du Nord. La météo, sujet principal des discussions avec la presse. Mais on a aussi causé cyclo-cross, et condition physique dans cette fin de saison. Découvrez le concentré des meilleures déclarations au micro de la RTBF.

Nous avons aussi tenté de tendre notre micro à Mathieu Van der Poel. Malheureusement, le Néerlandais (qui disputera son premier Paris-Roubaix) a uniquement répondu aux questions de nos confrères de la VRT. Refus total pour tous les autres. Pour connaître les impressions de MVDP, il faudra donc attendre l’arrivée dans le vélodrome de Roubaix…