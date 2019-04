Gilbert : "Pas idéal d'entamer un Tour des Flandres avec un coup de retard"

Philippe Gilbert n'a pas vécu une préparation idéale pour le Tour des Flandres : l'ancien Champion du Monde, qui a souffert de problèmes d'estomac cette semaine, se présentera diminué au départ du Ronde, une course qu'il affectionne tout particulièrement.

Son équipe, Deceuninck-Quick Step, pourra également compter sur ses trois autres leaders, Bob Jungels, Zdenek Stybar et Yves Lampaert.

"Au niveau de la santé, ça va : c'est une petite maladie, rien de grave, sinon je ne serais pas là, a réagi Philippe Gilbert au micro de la RTBF. Mais ce n'est pas idéal d'entamer un Tour des Flandres avec un coup de retard. S'il fait sec sur ce Tour des Flandres, il y a plus de coureurs qui sont susceptibles de rentrer, ou de suivre les meilleurs. Au niveau de la température, ce sera agréable, cela va sans doute faciliter la course. On risque de voir une course assez groupée. J'espère qu'on assistera à une course disputée jusqu'au bout, c'est ça le plus amusant !"

"Le jour du Tour des Flandres reste un jour très spécial, a repris le vainqueur du Ronde en 2017. C'est un événement quasiment national, en tout cas régional, assez impressionnant. Quand on est dans un mont avec plusieurs milliers de personnes, il y a toujours beaucoup de stress, on a peur qu'un spectateur nous fasse tomber ou nous mette en péril. Pour l'instant, il y a plusieurs coureurs du même niveau, mais pas un seul au-dessus du lot."