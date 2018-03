Gilbert : "J'ai pris le rôle de 'stoppeur', j'ai fait une course d'équipe parfaite"

Niki Terpstra s'est adjugé le GP de l’E3 à Harelbeke, la répétition du Tour des Flandres, après une longue échappée.

Le Néerlandais a battu d'une vingtaine de secondes un premier groupe devancé par Philippe Gilbert, qui a assuré le doublé pour la formation Quick-Step. Le vainqueur sortant et champion olympique Greg Van Avermaet a pris la troisième place au terme des 206 kilomètres.

"On a fait une belle course d'équipe, tout le monde a rempli son rôle. C'était beau à voir car ça nous donnait beaucoup de moral. Van Avermaet a essayé, mais j'ai tout contrôlé. J'ai fait une course d'équipe parfaite aujourd'hui. J'ai pris le rôle de 'stoppeur'. J'avais peut-être les jambes pour gagner, mais c'est surtout une victoire d'équipe", a précisé Gilbert à notre micro.

Et d’ajouter : "Tous les favoris étaient présents. Sagan, c'est difficile à dire car il est tombé en début de course. J'ai vu que son cuissard était bien déchiré. On sous-estime parfois une chute, mais ça a dû jouer je pense, peut-être juste moralement."