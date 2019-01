Gilbert : "Gagner Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, un rêve, mais un objectif réalisable"

Philippe Gilbert va débuter 2019 avec le même objectif que la saison dernière, celui d'accrocher les deux Monuments qui manquent à son palmarès, Milan-Sanremo et Paris-Roubaix. Un rêve un peu fou, mais "réalisable" selon l'ancien Champion du Monde, qui va puiser dans ce défi qu'il a baptisé #StriveForFive la motivation nécessaire pour continuer à travailler aussi dur.

"2018, cela a été une bonne saison pour moi dans l'ensemble, et excellente pour l'équipe, a rappelé Philippe Gilbert au micro de la RTBF depuis le stage de la formation Deceunick - Quick-Step à Calpe. J'ai été présent sur tous mes objectifs, même si je n'en ai gagné aucun. J'ai malgré tout joué un rôle-clé dans la plupart des victoires de mes coéquipiers sur ces courses, et j'ai conquis quelques belles places d'honneur, comme à Harelbeke et au Tour des Flandres, où je suis monté sur le podium. J'ai aussi beaucoup appris sur Paris-Roubaix, même si je n'y ai pas obtenu le résultat que j'attendais. Mais cette expérience sur Paris-Roubaix me servira en 2019."

"Gagner les deux Monuments qui manquent à mon palmarès (Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, NDLR), cela reste un objectif, et un rêve, a repris le vainqueur d'un Liège-Bastogne-Liège, d'un Tour des Flandres et de deux Tours de Lombardie. A mes yeux, cela reste réalisable, même si c'est compliqué ! C'est ce qui me garde motivé, et ce qui me donne l'envie de continuer à m'entraîner autant et aussi bien, à faire autant de sacrifices. Je sais que ça en vaut la peine. J'ai même l'impression que ma motivation est plus grande que ces dernières années. J'espère que les résultats seront présents, quand on travaille dur, on espère que ça paie !"