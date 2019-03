Gilbert: "C'est la 1ère fois que je suis dans l'équipe qui gagne, c'est un grand moment"

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté la Primavera, la course Milan-Sanremo au terme des 291 km samedi sur la Via Roma de San Remo. A l'issue d'un sprint à dix, Alaphilippe a remporté la classique italienne pour la première fois. La victoire de l'homme en forme en ce début d'année, mais aussi le succès d'une équipe qui tourne à la perfection.

Philippe Gilbert, coéquipier du coureur français était évidemment très heureux d'avoir participé à cette victoire collective. "Je crois que celle là on est vraiment allé la chercher. C'est une belle victoire d'équipe. Julian était très fort on le savait. On a vraiment pris les choses en main."

Deceuninck-Quick Step ne misait pas tout sur le Français mais il était le favori naturel: "On avait plusieurs cartes au départ. Mais comme souvent en sport, c'est un peu la condition physique qui décide. Il était très nerveux, ce qui est bon signe pour lui. Il a montré ces dernières semaines qu'il était en grande forme. Quand on a un coureur qui est capable de gagner il faut toujours jouer sa carte."

Les chances personnelles du Belge de gagner la Primavera diminuent d'année en année: "Oui ça diminue, forcément. Mais personnellement c'est mon quinzième Milan-Sanremo et c'est la première fois que je suis dans l'équipe qui gagne. Honnêtement, c'est un grand moment. Ce sont des moments rares. J'ai été sur le podium aussi mais ça n'a pas du tout la même saveur. Une troisième place c'est incomparable avec le fait de vivre la victoire, même par procuration comme ça."