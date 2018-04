Gilbert a la forme, Van Avermaet donne les clés aux Quick-Step

Après les reconnaissances du parcours jeudi et vendredi, une autre étape du grand cérémonial de Paris-Roubaix ce samedi avec la présentation des équipes. Sur la Place Général de Gaulle de Compiègne et ses allées... pavées, les coureurs ont défilé un à un sur le podium. Un petit salut au public sous un soleil radieux dont les rayons ont, en partie, séché les 29 secteurs pavés encore très boueux. A 24h de leur entrée dans le vélodrome de Roubaix, les coureurs ont livré leurs impressions. Des grands favoris Quick-Step aux novices de Wallonie-Bruxelles, petit tour d'horizon.

Philippe GILBERT: "J'arrive en forme au bon moment" "La motivation est là, elle est importante et la confiance aussi car l'équipe est très forte. Chaque membre de l'équipe a une envie personnelle. Mais on peut se mettre au service des autres, toujours sans regret et avec plaisir. Je me suis investi énormément pour cette course, j'arrive juste en forme au moment où il faut. Maintenant il n'y a plus "qu'à". Le reste ça va se faire tout seul. C'est vrai que le fait d'arriver dans un vélodrome et sur une piste est particulier. Aucun d'entre nous n'a la grande expérience de la piste comme mon équipier Iljo Keisse. Moi je suis clairement moins à l'aise avec la piste. Mais c'est surtout un sprint qui arrive après une très longue course, ce sera la fraîcheur qui parlera. Mais je pense en effet que cette arrivée sur la piste est un détail important que beaucoup de personnes oublient", confie Philippe Gilbert.

Greg VAN AVERMAET: "Quick-Step a encore les clés" "Le fait d'avoir gagné l'an dernier me permet d'arriver ici avec moins de pression. Je ne m'attendais pas spécialement à gagner Paris-Roubaix. J'ai toujours imaginé une victoire au Tour des Flandres mais moins ici. Je suis fier et heureux d'avoir pu ramener ce pavé, ce trophée, à la maison. Je me souviens de ma famille qui était présente, ce sont de bons souvenirs. Il y a beaucoup de coureurs qui ont un bon niveau. Comme en Flandre, une dizaine de gars peuvent gagner, dont trois Quick-Step. Je crois que les Quick-Step auront encore les clés de la course. S'allier avec d'autres coureurs ? Plus facile de le faire en regardant à la TV. Il faut savoir que chacun roule pour un classement, c'est compliqué", raconte Greg Van Avermaet.

Peter SAGAN: "Une crevaison et vous pouvez tout perdre" "Evidemment c'est une course importante. Je crois que c'est une des plus grandes de l'histoire de notre sport. Souvent, ce Paris-Roubaix est plus difficile que ce qu'on peut imaginer avant le départ. Je vais essayer de faire de mon mieux. Tout le monde a une chance de gagner ici, sinon on ne serait pas là. La différence avec le Tour des Flandres c'est qu'ici, vous pouvez tout perdre sur une crevaison", détaille le très détendu champion du monde Peter Sagan.

Sep VANMARCKE: "Il me manque la chance" "Je me sens bien et prêt, même si j'ai un peu mal aux côtes mais on verra demain. Est-ce que je suis le coureur le plus fort sur les pavés ? On me le dit souvent, c'est vrai. Moi en course, je reconnais que je me sens bien sur les pavés, mais pas spécialement plus fort que les autres. Malheureusement, l'arrivée ici ne se fait pas sur les pavés, mais sur l'asphalte (il rit). Ce qu'il me manque pour décrocher une grande victoire? La chance", explique Sep Vanmarcke.

Mads PEDERSEN: "Allons-y doucement, je dois grandir" "Après ma 2ème place au Tour des Flandres, j'ai essayé de rester concentré sur Paris-Roubaix. Et je pense que je ne mes suis pas trop égaré. Vous savez je suis encore jeune, les médias font de cette 2ème place quelque chose d'énorme. On doit y aller doucement, et me donner quelques années pour grandir encore. Après on verra dans quelques années. Cette course me convient car il y a aussi des pavés, et j'aime les pavés", détaille le jeune Danois Mads Pedersen (22 ans).

Wout VAN AERT: "Peur? Non. Plutôt nerveux" "Je me sens bien et il fait beau, j'ai hâte de prendre le départ. Je ne vais pas dire que j'ai peur, car ce n'est pas une bonne approche pour entamer cette course. Je dirais que pour ma première, je suis plutôt nerveux. Je m'attends à ce que ce soit difficile, avec du spectacle. Je suis jeune mais j'ai prouvé dans les courses précédentes que j'avais le niveau", confie le champion du monde de cyclocross Wout Van Aert.

Ludwig DE WINTER: "Des frissons dans tout le corps" Pour la première fois, l'équipe Wallonie-Bruxelles a été invitée par les organisateurs. Un rêve de gosse pour ses coureurs. "Rien que d'en parler, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. C'est particulier pour moi, depuis que je suis tout petit j'adore cette course. Tout peut arriver sur Paris-Roubaix, pourquoi pas un peu de chance et que tout tourne bien, ce serait magnifique. Evidemment qu'on rêve de terminer, c'est un mythe. Tout le monde dit que pour être un "vrai" coureur, il faut avoir terminé Paris-Roubaix. L'arrivée sur le vélodrome s'annonce magnifique. J'espère aller au bout", explique le Binchois Ludwig De Winter.