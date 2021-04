Gérard Bulens après le report de Paris-Roubaix : "Les politiciens français ont eu peur"

L’UCI a annoncé ce jeudi le report de l’édition 2021 de Paris-Roubaix. Programmée au 11 avril prochain, la course se déroulera finalement le dimanche 3 octobre en raison du contexte de la situation sanitaire actuelle. Notre consultant Gérard Bulens n’est pas étonné par cette annonce.

"Ce report n’est pas une surprise au vu des récentes informations. ASO est le grand organisateur français, je pensais qu’ils allaient parvenir à maintenir cette course, à huis clos, à la date initiale. Ils avaient fait leur preuve avec le Tour de France en 2020. C’est une décision purement politique.", dit Bulens.

Pour notre consultant, le fait que la course se déroule non loin de la frontière belge a posé problème : " Pour les coureurs, pour les équipes, c’est une nouvelle donne qui va apporter pas mal de changements dans les sélections pour les courses qui auront lieu dans les prochains jours et prochaines semaines. Cette course fait partie d’un tout dans les monuments de début de saison. Après les classiques pavés flandriennes, on devait s’attendre à avoir Paris-Roubaix. Disputer cette course à l’automne sera particulier. Ce qui me perturbe le plus, c’est la proximité avec la Belgique. Chez nous, et surtout en Flandre, le cyclisme est une religion. Les politiciens français ont eu peur de voir pas mal de supporters traverser la frontière pour revenir dans les champs, au bord des pavés, supporter les coureurs. Si vous fermez les routes, c’est une chose, mais vous ne pouvez fermer les champs qui les bordent. La décision, qui est politique et non sportive, vient de là, malheureusement pour l’organisateur. C’est l’infrastructure de la course qui veut cela. Les endroits où se déroule l’épreuve sont pratiquement incontrôlables. On est vraiment perdu dans la nature."

"C’est un coup dur pour les coureurs car certains sont branchés sur Paris-Roubaix. Ils visaient cette épreuve. C’est un coup dur pour les (télé) spectateurs aussi, c’était une nouvelle bagarre entre van Aert et van der Poel notamment, sans négliger les autres bien sûr. On va donc se tourner les pouces ce dimanche-là", conclut Gérard Bulens, déçu.

