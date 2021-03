Une course dynamitée à plus de 170 km de l’arrivée, des gros bras à la bagarre et pour finir une victoire belge avec Wout van Aert : la 83e édition de Gand-Wevelgem n’a pas déçu dimanche ! Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens sont revenus sur les enseignements de cette course avec les traditionnelles questions d’après-course à notre consultant.

Une course dynamitée à plus de 170 km de l’arrivée, des gros bras à la bagarre et pour finir une victoire belge avec Wout van Aert : la 83e édition de Gand-Wevelgem n’a pas déçu dimanche ! Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens sont revenus sur les enseignements de cette course avec les traditionnelles questions d’après-course à notre consultant.

Gérard Bulens après la victoire de Wout van Aert à Gand-Wevelgem : "L’E3 était restée dans... Une course dynamitée à plus de 170 km de l’arrivée, des gros bras à la bagarre et pour finir une victoire belge avec Wout van Aert : la 83e édition de Gand-Wevelgem n’a pas déçu dimanche ! Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens sont revenus sur les enseignements de cette course avec les traditionnelles questions d’après-course à notre consultant.

Est-ce que la victoire de Wout van Aert est celle dont il avait besoin après son contretemps de vendredi pour redevenir un des tout grands favoris du Tour des Flandres ?

"Il avait besoin de cette victoire. Il vise évidemment le Tour des Flandres. Une grande victoire en Belgique manquait à son palmarès. On avait vu au GP de l’E3 qu’il avait eu une panne de jambes dans le final. Il avait été surpris lui-même et très déçu. C’est resté un peu dans sa tête. La victoire de ce dimanche, obtenue avec la manière en s’imposant au sprint devant Nizzolo après une échappée de 170 km, doit lui mettre le moral au beau fixe pour dimanche prochain.

Vendredi, on avait critiqué le niveau de son équipe. Nous étions-nous trompés ?

"La course a été très différente par rapport à vendredi. Il s’est retrouvé avec un Nathan Van Hooydonck que l’on n’avait pas vu vendredi mais qui ici a été très fort en répondant parfaitement aux attentes de son leader. Il a accéléré plusieurs fois dans les ascensions du Mont Kemmel, cédé un peu dans la 3e ascension mais a su se battre pour revenir dans la descente. Puis, on l’a vu attaquer pour se débarrasser de deux éléments importants comme Bennett et Van Poppel qui auraient pu perturber son leader dans le sprint. Enfin il a emmené van Aert dans la dernière ligne droite et a au final montré qu’il était un excellent équipier. Il a été récompensé à l’arrivée par les félicitations de son leader."

Van der Poel avait lancé la mode cette saison en attaquant très loin de l’arrivée. Aujourd’hui, il n’était pas là et la tendance a continué. Tout a commencé à plus de 170 km de l’arrivée. Qu’est ce qui explique cela ?

"D’une part, il y a les circonstances de la pandémie. On ne sait pas de quoi sera fait demain donc on essaie de saisir les opportunités. Aujourd’hui, il y avait aussi la position du vent par rapport au parcours. La première partie était très exposée et il fallait s’attendre à des bordures mais peut-être pas une bordure d’une telle importance avec des coureurs de cette qualité-là."

Un petit mot pour finir sur l’équipe Intermarché Wanty Gobert dans une course où elle a pédalé avec son cœur en mémoire d’Antoine Demoitié qui est décédé ici il y a 5 ans.

"Cette course sera toujours une course très particulière, un très mauvais souvenir. Je dois dire qu’aujourd’hui, on a vu un très bon Danny Van Poppel même si dans le final, il était un peu en difficulté. Il a été généreux dans les relais et je pense que c’est en l’honneur d’Antoine Demoitié que tout ceci a été réalisé."