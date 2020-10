Gand - Wevelgem: Van Aert et Van der Poel se retrouvent face aux sprinteurs avant le Ronde (LIVE vidéo à 13h40)

Pas de détour traditionnel en France, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, Gand-Wevelgem (WorldTour) proposera dimanche un beau plateau sur un parcours entièrement belge et donc remanié, sur 232,5 km, avec 11 montées et trois 'Plustreets' au programme.

Les sites de départ et d'arrivée sont interdites au public, raison pour laquelle le départ de Ypres ne se fera pas sur la Grand-Place, mais à l'ombre du Port de Menin, "plus facile à contrôler et à fermer au public", a expliqué Tomas Van Den Spiegel, président de Flanders Classics, organisateur.

"Trois passages au Mont Kemmel sont au programme avec les côtes aussi des Baneberg, Monteberg, Scherpenberg, Vidaigneberg ainsi que trois 'Plugstreets'", a détaillé l'ancien basketteur. "Nous aurons également cette fois une boucle avec un retour à Ypres et ce après 60 kilomètres de course".

Les 'Plugstreets' sont des tronçons à revêtement semi-dur dans le village de Ploegsteert, à côté de Ypres, que les Britanniques prononçaient "Plugstreet" au cours de la Première Guerre mondiale.

Pour ce qui concerne les engagés, le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur l'an dernier, sera au départ. Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), lauréat en 2018, 2016 et 2013, est lui au Giro et manquera à l'appel. Alors que la saison de Greg Van Avermaet est terminée, tous les yeux seront tournés vers Mathieu van der Poel et Wout van Aert, de retour aux affaires après ses exploits au Tour de France et ses médailles d'argent aux Mondiaux.

"Je ne considère absolument pas Gand-Wevelgem comme une préparation pour le Ronde", annonce van Aert. "J'ai bien suivi les dernières courses. Mathieu van der Poel était très fort. Julian Alaphilippe était aussi au-dessus du lot, mais j'ai appris qu'il ne sera pas au départ à Ypres. Oliver Naesen est aussi très bien, et il y a encore d'autres coureurs qui pourront se montrer sur des courses de pavés"

Matteo Trentin, Sep Vanmarcke, Edvald Boasson Hagen,Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Jasper Stuyven et Niki Terpstra seront également au départ avec la victoire comme objectif.