Après le Circuit Het Nieuwsblad et l'E3 Harelbeke, la troisième course WorldTour en Belgique de la saison aura lieu dimanche: Gand-Wevelgem, dont on célèbre cette année la 80e édition. Le départ sera une nouvelle fois donné sur la Grand Place de Deinze. La ligne d'arrivée est, comme c'est la tradition, placée sur la Vanackerestraat de Wevelgem. 251,1 kilomètres attendent les coureurs, avec 11 côtes et plusieurs 'plugstreets'.