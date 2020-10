Gand-Wevelgem : Oss dans un champ, Philipsen à terre, chutes à gogo dans le peloton

Gand-Wevelgem : Le vent et les chaussées humides provoquent des chutes à gogo - Classiques -... Alors que la 82e édition de Gand-Wevelgem se déroule ce dimanche, la course est animée et riche en rebondissements...et en chutes. Alors que le peloton aborde les 70 derniers kilomètres dans ses conditions rendues difficiles par des chaussées détrempées et un vent automnal, les coureurs goûtent le bitume un à un. C'est d'abord l'Italien Daniel Oss qui s'est retrouvé dans un champ avant de voir Jasper Philipsen tomber tout seul, suivi par Florian Sénéchal et Ryan Mullen, qui ont glissé dans un tournant. Plusieurs chutes en l'espace de quelques kilomètres, à priori (et heureusement) sans trop de gravité.