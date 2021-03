Gand-Wevelgem : la liste des engagés

La liste des engagés à Gand-Wevelgem (WorldTour), course cycliste disputée sur 254 km entre Ypres et Wevelgem dimanche :

Trek-Segafredo (USA):

1. Mads Pedersen (Dan); 2. Jasper Stuyven; 3. Edward Theuns; 4. Kiel Reijnen (USA); 5. Quinnn Simmons (USA); 6. Koen de Kort (P-B); 7. Ryan Mullen (Irl)

Deceuninck - Quick-Step (Bel):

11. Yves Lampaert; 12. Sam Bennett (Irl); 13. Davide Ballerini (Ita); 14. Michael Morkov (Dan); 15. Stijn Steels; 16. Zdenek Stybar (Tch); 17. Bert Van Lerberghe

Lotto Soudal (Bel):

21. Philippe Gilbert; 22. John Degenkolb (All); 23. Frederik Frison; 24. Jasper De Buyst; 25. Brent Van Moer; 26. Roger Kluge (All); 27. Florian Vermeersch

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

31. Jonas Koch (All); 32. Taco van der Hoorn (P-B); 33. Aimé De Gendt; 34. Boy van Poppel (P-B); 35. Danny van Poppel (P-B); 36. Pieter Vanspeybrouck; 37. Loïc Vliegen

AG2R-Citroën (Fra):

41. Greg Van Avermaet; 42. Oliver Naesen; 43. Stan Dewulf; 44. Gijs Van Hoecke; 45. Michael Schär (Sui); 46. Damien Touzé (Fra); 47. Julien Duval (Fra)

Jumbo-Visma (P-B):

51. Wout van Aert; 52. Pascal Eenkhoorn (P-B); 53. Timo Roosen (P-B); 54. Edoardo Affini (Ita); 55. Jos van Emden (P-B); 56. Nathan Van Hooydonck; 57. Maarten Wynants

BORA-hansgrohe (All):

61. Nils Politt (All); 62. Pascal Ackermann (All); 63. Marcus Burghardt (All); 64. Daniel Oss (Ita); 65. Michael Schwarzmann (All); 66. Maciej Bodnar (Pol); 67. Rüdiger Selig (All)

Israel Start-Up Nation (Isr):

71. Sep Vanmarcke; 72. Mads Würtz Schmidt (Dan); 73. André Greipel (All); 74. Hugo Hofstetter (Fra); 75. Alexis Renard (Fra); 76. Tom Van Asbroeck; 77. Rick Zabel (All)

Bahrain Victorious (Bah):

81. Heinrich Haussler (Aus); 82. Sonny Colbrelli (Ita); 83. Fred Wright (G-B); 84. Marco Haller (Aut); 85. Phil Bauhaus (All); 86. Jonathan Milan (Ita); 87. Marcel Sieberg (All)

Astana-Premier Tech (Kaz):

91. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 92. Yevgeniy Gidich (Kaz); 93. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 94. Hugo Houle (Can); 95. Artyom Zakharov (Kaz); 97. Benjamin Perry (Can)

Cofidis (Fra):

101. Christophe Laporte (Fra); 102. Simone Consonni (Ita); 103. Jean-Pierre Drucker (Lux); 104. Piet Allegaert; 105. André Carvalho (Por); 106. Kenneth Vanbilsen; 107. Jelle Wallays

Team BikeExchange (Aus):

111. Jack Bauer (N-Z); 112. Luke Durbridge (Aus); 113. Alexander Edmondson (Aus); 114. Amund Gröndahl Jansen (Nor); 115. Luka Mezgec (Slo); 116. Michael Matthews (Aus); 117. Robert Stannard (Aus)

Movistar (Esp):

121. Gabriel Cullaigh (G-B); 122. Imanol Erviti (Esp); 123. Ivan Garcia Cortina (Esp); 124. Juri Hollmann (All); 125. Johan Jacobs (Sui); 126. Luis Mas Bonet (Esp); 127. Sebastien Mora Vedri (Esp)

Team DSM (All):

131. Sören Kragh Andersen (Dan); 132. Nico Denz (All); 133. Cees Bol (P-B); 134. Niklas Märkl (All); 135. Casper Pedersen (Dan); 136. Nils Eekhoff (P-B); 137. Jasha Sütterlin (All)

Team Qhubeka Assos (AfS):

141. Giacomo Nizzolo (Ita); 142. Michael Gogl (Aut); 143. Stokbro Andreas Nielsen (Dan); 144. Dimitri Claeys; 145. Emil Vinjebo (Dan); 146. Maximilian Walscheid (All); 147. Lukasz Wisniowski (Pol)

UAE Team Emirates (EAU):

151. Alexander Kristoff (Nor); 152. Sven Erik Byström (Nor); 153. Mikkel Bjerg (Dan); 154. Ryan Gibbons (AfS); 155. Maximiliano Richeze (Arg); 156. Ivo Oliveira (Por); 157. Matteo Trentin (Ita)

EF Education-Nippo (USA):

161. Alberto Bettiol (Ita); 162. Jens Keukeleire; 163. Stefan Bissegger (Sui); 164. Fumiyuki Beppu (Jap); 165. Daniel Arroyave (Col); 166. Sebastian Langeveld (P-B); 167. Jonas Rutsch (All)

Groupama-FDJ (Fra):

171. Arnaud Démare (Fra); 172. Kévin Geniets (Lux); 173. Stefan Küng (Sui); 174. Olivier Le Gac (Fra); 175. Jacopo Guarnieri (Ita); 176. Fabian Lienhard (Sui); 177. Ramon Sinkeldam (P-B)

Ineos Grenadiers (G-B):

181. Andrey Amador (CoR); 182. Owain Doull (G-B); 183. Michal Golas (Pol); 185. Leonardo Basso (Ita); 186. Dylan van Baarle (P-B); 187. Cameron Wurf (Aus)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

191. Cedric Beullens; 193. Arne Marit; 194. Fabio Van Den Bossche; 195. Lindsay De Vylder; 196. Jordi Warlop; 197. Thimo Willems; 198. Robbe Ghys

Alpecin-Fenix (Bel):

201. Jasper Philipsen; 202. Tim Merlier; 203. Silvan Dillier (Sui); 204. Jonas Rickaert; 205. Oscar Riesebeek (P-B); 206. Scott Thwaites (G-B); 207. Gianni Vermeersch

Bingoal-Pauwels Sauces (Bel):

211. Timothy Dupont; 212. Jonas Castrique; 213. Laurenz Rex; 214. Ludovic Robeet; 215. Milan Menten; 216. Jelle Vanendert; 217. Kenny Molly

B&B Hotels p/b KTM (Fra):

221. Bryan Coquard (Fra); 222. Julien Morice (Fra); 223. Bert De Backer; 224. Jens Debusschere; 225. Jérémy Lecroq (Fra); 226. Cyril Lemoine (Fra); 227. Jonas Van Genechten

Team Arkéa-Samsic (Fra):

231. Amaury Capiot; 232. Benjamin Declercq; 233. Clément Russo (Fra); 234. Connor Swift (G-B); 235. Bram Welten (P-B); 236. Daniel Mc Lay (G-B); 237. Christophe Noppe

Total Direct Energie (Fra):

241. Niki Terpstra (P-B); 242. Damien Gaudin (Fra); 243. Adrien Petit (Fra); 244. Geoffrey Soupe (Fra); 245. Edvald Boasson Hagen (Nor); 246. Anthony Turgis (Fra); 247. Dries Van Gestel.