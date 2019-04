Fuglsang, vainqueur à Liège : "Je vais écouter ma femme à partir de maintenant, promis"

Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant, dimanche, à Liège-Bastogne-Liège. Il est le deuxième coureur danois à s'imposer dans la Doyenne après Rolf Sörensen en 1993. Fuglsang a conclu victorieusement son triptyque ardennais après sa 3e place à l'Amstel Gold Race et sa 2e à la Flèche Wallonne.

"La dernière côte, la Roche-aux-Faucons, était très dure", a indiqué Fuglsang à notre micro. "L'équipe m'avait placé en position idéale. Mes coéquipiers ont fait le bon boulot au bon moment. Woods a lancé une attaque et ce fut le meilleur moyen pour moi de sortir en prenant sa roue et puis, après la première sélection, je suis parti. Woods et Formolo ont laissé quelques mètres. Quand j'ai vu que j'étais seul, je savais que je devais tout donner, "mourir", jusqu'au sommet."



Le Danois a failli tout perdre dans la dernière descente quand sa roue arrière a glissé. "C'était juste une petite frayeur", a ironisé le vainqueur du jour. "Plus sérieusement, c'était un moment un peu effrayant. Cela m'a donné un coup d'adrénaline pour les derniers kilomètres ... C'est un sentiment incroyable d'avoir gagné cette course."



Après sa 3e place à l'Amstel, sa 2e place à Huy, sa femme avait "prédit" qu'il s'imposerait dans la Doyenne. "Je suis content qu'elle ait eu raison. Je vais l'écouter à partir de maintenant, promis".