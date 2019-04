Fringale, mains congelées... quand la RTBF ravitaille Kenny Molly

Dans les affreuses conditions météorologiques de Liège-Bastogne-Liège, un coureur a rayonné de bonheur. C'est évidemment, le vainqueur danois : Jakob Fuglsang. Mais après deux tiers de course sous la pluie, un autre cycliste avait des étoiles dans les yeux à l'arrivée à Liège. Kenny Molly (22 ans, équipe Wallonie-Bruxelles) disputait hier sa première Doyenne et son premier Monument cycliste. Et pour sa première, le petit gars de Ploegsteert a pris l'échappée et a vécu une journée inoubliable. Malheureusement, Kenny Molly, n'est pas parvenu à terminer son premier Liège-Bastogne-Liège. Mais l'essentiel n'est pas là...

"Franchement, c'était une des plus belles journées de ma carrière. Enfin, pour l'instant je n'ai pas encore une carrière mais j'espère en faire une ! Ça fait du bien et c'est ce que j'espérais après une mauvaise Flèche Wallonne. Notre directeur sportif Olivier Kaisen m'avait dit : 'Si tu peux prendre une échappée sur une des deux classiques ardennaises ce serait super, surtout la plus belle : Liège-Bastogne-Liège'. Je vais lui téléphoner pour lui dire que c'était vraiment super et que ça m'a donné des frissons", raconte Kenny Molly.

"Ce n'était pas facile avec le froid et la pluie, on a vraiment galéré. Ça faisait quelques jours que l'on parlait de la météo avec mes équipiers. Normalement, le temps devait être meilleur. Franchement, c'était la galère, horrible. Mes mains étaient congelées et gonflées par le froid, je n'arrivais plus à freiner et à changer de vitesse. Je ne pouvais plus rien faire. Quand je me suis fait reprendre par le peloton dans la Haute-Levée, j'étais vide... fringale ! Je devais manger, mais je n'arrivais plus à ouvrir ma barre énergétique. J'ai vu votre moto radio RTBF, et j'ai demandé de l'aide pour ouvrir ma barre... Merci ! J'en avais besoin, c'est gentil".