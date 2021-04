Florian Sénéchal, déçu : "Il y avait des solutions pour maintenir Paris-Roubaix"

Sans surprise, l’Enfer du Nord n’aura pas lieu ce 11 avril. L’édition 2021 de Paris-Roubaix a été reportée au 3 octobre prochain. Florian Sénéchal, coureur chez Deceuninck-Quick Step, se montre impuissant face à cette décision.

"On peut essayer de comprendre.. il y a une hausse des cas de coronavirus en France, c’est comme ça. Je suis déçu mais on n’a pas le choix, on fait avec", dit le Nordiste.

Sixième de Paris-Roubaix en 2019, Sénéchal est d’autant plus déçu qu’il a travaillé durant tout l’hiver pour ce classique : "C’est vraiment dommage de ne pas l’organiser deux années de suite. Paris-Roubaix est une image incroyable pour le vélo, une des plus belles du cyclisme. J’espère qu’il n’y aura pas de conséquences trop graves pour les sponsors car c’est grâce à eux qu’on peut exercer notre passion. Il faut aussi penser aux jeunes devant leur télévision.. C’est en regardant Paris-Roubaix avec mon père que j’ai eu envie de faire du vélo. Il y avait des solutions pour maintenir cette édition".

Avant de conclure : "C’est dur à comprendre, surtout quand on sait que c’est ASO qui organisait l’événement, une des plus grosses organisations du monde.. J’essaye d’accepter la situation mais je suis frustré".

