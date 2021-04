Sylvain Moniquet, une journée en héros sur ses routes d'entraînement : "Ma plus belle journée... Nos représentants noir-jaune-rouge ne sont pas restés cachés dans le ventre du peloton mercredi lors de la 85e édition de la Flèche Wallonne. Bien au contraire, ils auront animé une épreuve qui s'est - comme d'habitude - dénouée lors de l'ascension finale du Mur de Huy. Ainsi, le néo-professionnel Sylvain Moniquet a brillé au sein de l'échappée du jour qui comprenait en son sein trois autres Belges : Sander Armée, Louis Vervaeke et Julian Mertens. Plus que pour les trois autres, ce raid de plus de 150km en tête de course aura marqué les esprits du jeune coureur de Lotto Soudal. L'Andennais Moniquet a en effet parcouru ses routes d'entraînement escorté par les cris de joie et de soutien de ses supporters. Une expérience mémorable pour le jeune homme de 23 ans. "J'ai pris énormément de plaisir à chaque mètre parcouru. Il y avait des supporters présents dans les villages près de chez moi. C'est la plus belle journée que j'ai faite sur un vélo", a-t-il soufflé au micro de François Zaleski après la course. "C'est super motivant. Les autres coureurs de l'échappée en avaient sans doute marre d'entendre sans arrêt "Allez Sylvain". Il y avait des gens partout! C'était une énorme source de motivation. On était conscient que c'était très difficile d'aller jusqu'au bout mais je me suis dit que je devais tout donner et essayer d'arriver le plus loin possible. Je tiens à remercier mes supporters. J'ai eu des frissons", a ajouté l'Andennais. On tirera également notre chapeau à un autre jeune talent belge Ilan van Wilder, 20 ans. Le coureur DSM a fait une belle impression dans la Côte du chemin des Gueuses en suivant l'attaque d'un Tim Wellens, toujours aussi courageux. Si au final, la Belgique n'a su placer que 2 coureurs dans le top 30 - Quinten Hermans (14e, 25 ans) et Mauri Vansevenant (27e, 21 ans) - , elle peut se réjouir des excellents signaux envoyés par ses jeunes ce mercredi.