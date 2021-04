Trois jours après une haletante Amstel Gold Race remportée d’un cheveu par Wout Van Aert au nez et à la barbe de Tom Pidcock, le peloton cycliste remonte déjà en selle.

Au programme ce mercredi, la 85e édition de la Flèche Wallonne, épreuve dédiée aux puncheurs avec comme traditionnel juge de paix, le redoutable Mur de Huy, que le peloton empruntera trois fois, dont une fois à l'arrivée.

Avant cela, le peloton devra se farcir 192 kilomètres sur un tracé entre Charleroi et Huy. Le pays noir qui accueille le départ de la course pour la 29e fois de son histoire. Le début de course risque d’ailleurs d’être nerveux, sur un tracé de 32 kilomètres entre Charleroi et Fosses-la-Ville.

Les coureurs aborderont ensuite la première difficulté de la journée, à Yvoir, avant de poursuivre sur les routes ardennaises et de s’approcher des 11 difficultés restantes de la journée. La première ascension du Mur de Huy aura lieu après 128 km de course. Il restera alors deux boucles identiques de 30 kilomètres avec à chaque fois la Côte d'Ereffe, la Côte du chemin des Guesses et le Mur de Huy.

La dernière ascension du Mur et de son célèbre virage à 16%, viendra sacrer le meilleur puncheur du peloton. Mais qui pour succéder à Marc Hirschi ?