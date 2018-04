Et si Philippe Gilbert attendait le renvoi d'ascenseur ?

A ce jour, la formation belge affiche 22 victoires au compteur avec 10 vainqueurs différents. Mais Gilbert n'a pas encore gagné (5ème sur le Nieuwsblad, 2ème au GP Samyn, 2ème au GP de l'E3 et 3ème dimanche dernier au Tour des Flandres). Comme on dit dans le jargon, Phil "tourne autour". Il a toujours été acteur de la course, mais son tour n'est pas encore venu. Par contre, il n'a pas compté ses efforts. Particulièrement sur Gand-Wevelgem ou le GP de l'E3 où, comme il le dit si bien, il a joué les stoppeurs en sautant dans toutes les roues pour favoriser la tactique d'équipe.

Pas un hasard si Gilbert a bossé à Gand-Wevelgem

Alors question, après tous ces services rendus, est-ce que Gilbert n'a pas mérité un renvoi d'ascenseur ? Peut-on imaginer des rôles inversés à Roubaix ? "Il n'y a jamais de rôles définis", répond Gilbert. "On court ensemble et on sait comment on fonctionne. Après, c'est la situation de la course qui fait que tel ou tel coureur est devant. Rien n'est décidé avant le départ. C'est sûr qu'on espère toujours gagner. Chacun d'entre nous a de l'ambition, ça se voit dans notre manière de courir. Après, on sait aussi mettre notre ego de côté et se mettre au service quand il faut. On essaie d'abord de gagner personnellement, mais si c'est un autre qui est devant, on joue sa carte. C'est ce qui explique nos nombreux succès depuis le début de l'année", explique Philippe Gilbert.

La philosophie Quick-Step est de partager les victoires. Et pour le manager Patrick Lefevere, Niki Terpstra est prêt à laisser la place à un autre. "Je l'espère. Il ne doit plus gagner. Il s'est imposé à Harelbeke (GP de l'E3) après un grand numéro, pareil sur le Tour des Flandres. Parfois on laisse un peu retomber la vapeur après une grande victoire. Avec la force de notre équipe, on ne doit pas avoir peur car on ne doit plus gagner, on peut gagner. C'est une grande différence. C'est clair, Philippe veut gagner à Roubaix. Il est honnête car il a dit à tout le monde : 'je ne suis pas comme l'année passée'. Mais ce n'est pas par hasard s'il a bossé à Gand-Wevelgem pour l'équipe", confie Patrick Lefevere.

Si Gilbert attend peut-être un renvoi d'ascenseur, n'oublions pas un autre coureur Quick-Step qui n'a pas encore gagné : Zdenek Stybar. Et vu ses résultats au vélodrome de Roubaix, le Champion national de République Tchèque peut tout autant réclamer un statut de leader protégé :