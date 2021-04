Eddy Merckx sceptique à propos des chances d’Evenepoel au Giro : "Ça m’étonnerait qu’il puisse jouer la gagne"

Eddy Merckx sceptique à propos des chances d'Evenepoel au Giro : "Ça m'étonnerait qu'il puisse... Eddy Merckx était l'invité de Vivacité ce dimanche au micro de Samuel Grulois pendant Liège-Bastogne-Liège, une épreuve qu'il a remporté à 5 reprises (69', 71', 72', 73', 75')."Le facteur chance ne joue pas un rôle. C'est le plus fort qui émerge et qui peut venir gagner à Liège. C'est pour ça que je la considère comme la plus belle", a expliqué le Cannibale à propos de La Doyenne. Mais ce sont ses propos concernant Remco Evenepoel qui risquent de faire jaser. Le jeune phénomène - plusieurs fois comparé à Merckx - s'apprête à disputer le Giro (départ le 8 mai), le premier Grand Tour de sa carrière et la toute première course de sa saison après sa chute de l'an dernier au Tour de Lombardie. "Il y a de l'espoir autour de lui mais ce ne sera pas évident. Lorsque l'on a été à l'arrêt si longtemps et qu'on n'a pas fait de course en début de saison... On a vu ce que Wout van Aert a fait aux Strade Bianche après son stage en altitude. Il faut quand même un certain temps avant de retrouver le rythme de la compétition", a déclaré Merckx qui estime qu'Evenepoel doit encore faire ses preuves.