Dylan Teuns dans un rôle libre chez BMC, Van Avermaet absent

Dylan Teuns, 26 ans, bénéficiera d'un rôle d'électron libre au sein de l'équipe BMC, mercredi à l'occasion de la 58e Flèche Brabançonne cycliste (1.HC). Ses équipiers seront un peu dans une situation identique. Teuns s'est récemment illustré sur les routes du Tour du Pays Basque. Il a terminé quatrième de l'ultime étape et décroché une 11e place au classement final.

"Dylan Teuns n'a pas été le seul à nous surprendre agréablement ces dernières semaines. Mes six autres pions veulent aussi se faire remarquer", a déclaré le directeur sportif Klaas Lodewyck. "Je pense aux hommes qui peuvent prendre part à une échappée précoce. Teuns est un coureur qui peut certainement gérer l'ascension finale et donc peut-être viser la victoire."

BMC compte également sur Nathan Van Hooydonck (neveu d'Edwig vainqueur à quatre reprises de cette course, un record), sur les Suisses Tom Bohli et Kilian Frankiny, ainsi que sur les Américains Brent Bookwalter et Joey Rosskopf sur les 202 km qui sépareront Louvain d'Overijse.