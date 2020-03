Douze équipes du WorldTour au départ à Nokere, mais des interrogations subsistent

Douze équipes du WorldTour sont prévues au programme de la 75ème édition de la Nokere Koerse (1.Pro) le 19 mars, ont annoncé les organisateurs ce jeudi, mais pas mal d'interrogations subsistent.

Ineos a annoncé son retrait, mais a déjà été remplacé par Cofidis et Jumbo-Visma. Reste à connaître le programme des coureurs et des formations suite à l'évolution de la situation relative au coronavirus qui pourrait engendrer par ailleurs la prise de mesures complémentaires.

"Il reste une place pour une équipe encore", a précisé Robrecht Bothuyne, de l'organisation. "Cela peut-être encore une équipe du WorldTour."

L'UCI, l'Union cycliste internationale, a recommandé une série de mesures. "Que chaque coureur signe avec son propre stylo la liste de départs. Le parc des coureurs sera déplacé à Deinze. Les distances entre les coureurs et le public doivent être plus grandes qu'à l'accoutumée. Nous ne pouvons que suivre ces recommandations."

Les équipes pour l'heure au départ sont Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, NTT, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, Israel-Start Up Nation, Cofidis, Alpecin-Fenix, Total-Direct Energie, Uno-X Norwegian Development Team, Vini Zabu-KTM, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Tarteletto-Isorex, B&B Hotels-Vital Concept, Circus-Wanty Gobert, Nippo-Delko Marseille, Riwal-Readynez, Sport Vlaanderen-Baloise et Team Arkéa-Samsic.

Elles emprunteront un parcours un peu modifié pour ce jubilé. Le départ sera donné à 12h30 sur le Markt de Deinze, pour la sixième fois et l'arrivée sera toujours jugée sur le Nokereberg. Le peloton entamera alors un grand tour, qui comprend les secteurs pavés de la Lange Aststraat, de la Huisepontweg et de la Kloosterstraat. Après 105 kilomètres, sont prévus deux tours d'un circuit local de 14,2 kilomètres avec les zones pavées de la Herlegemstraat et du Nokereberg. A partir du kilomètre 136, sont prévus deux tours d'un circuit de 32,5 kilomètres. Là aussi, il y a de nombreux secteurs pavés et bien sûr, le Nokereberg, où le vainqueur de la 75ème édition sera connu après 198,3 kilomètres de course.

Pour leur deuxième édition, les dames démarreront de Deinze à 10 heures. Après 58 kilomètres, elles effectueront cinq tours d'un circuit de 14,2 kilomètres comprenant notamment la zone pavée de la Herlegemstraat à Kruisem et le Nokereberg, où l'arrivée sera jugée après 129,5 kilomètres de course.

L'année dernière, la victoire était revenue au Néerlandais Cees Bol, qui a devancé l'Allemand Pascal Ackermann et Jasper Philipsen. Chez les dames, la Néerlandaise Lorena Wiebes a battu l'Allemande Lisa Klein et Lotte Kopecky.