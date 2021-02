Cyril Saugrain : "L’attaque de Julian Alaphilippe était un peu prématurée"

L’Italien Davide Ballerini a remporté au sprint la 76e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), en ouverture de la saison des classiques belge, samedi sur 200,5 km entre Gand et Ninove, récompensant l’énorme travail de son équipe Deceuninck-Quick Step.

Nous avons posé trois questions à notre consultant Cyril Saugrain après la course. Pense-t-il que la stratégie de Deceuncink Quick-Step était la bonne ?

"Quand on gagne, on a toujours la bonne tactique" explique Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens. "Mais je pense que l’attaque de Julian Alaphilippe était un peu prématurée. Ça aurait pu faire basculer la course dans l’autre sens. Dans les 3 derniers kilomètres, le peloton perd 4 sprinters. Peut-être que le résultat final aurait été différent avec ces coureurs et alors on se serait posé des questions sur la justesse de la tactique des Deceuninck. Mais au final, la victoire est là. L’essentiel est assuré."

On parle beaucoup de l’éclosion de jeunes talents dans le cyclisme, mais comment juger la prestation des coureurs les plus aguerris ce samedi ? "Sep Vanmarcke était au rendez-vous" analyse Cyril Saugrain. "Il a chuté, il a dû faire un effort. Il est revenu et était devant quand cela a cassé. Et au final, il sprinte."

"Gilbert était peut-être un peu moins bien. Il n’était pas là quand il y a eu la bagarre. Il n’était pas très bien placé mais au final il ne s’en sort pas mal" ajoute notre consultant. "Je pensais que Greg Van Avermaet était un tout petit peu mieux. Au moment des grosses décisions il était un petit peu court. Mais on n’est qu’en début de saison."

Julian Alaphilippe était au-dessus du lot dans le Berendries. Personne n’a pu l’accompagner quand il a démarré. Il se positionne comme troisième homme dans le duel Van Aert/Van der Poel. "Oui clairement" termine Cyril Saugrain. "Il l’était déjà l’année dernière. Il l’avait prouvé en étant avec Van Aert et Van der Poel lorsqu’il a chuté au Tour des Flandres. On sent qu’il est en phase de préparation et qu’il continue à travailler. Il fait un raid solitaire qui n’aboutit pas mais dans le final il est encore là pour venir mettre les derniers relais. Il continue donc à travailler fort pour être très solide dans les grands rendez-vous."