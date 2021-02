Cyclisme – Trois hommes à battre, des coureurs en forme et des absents de renom : le point avant le week-end d’ouverture

Le week-end d’ouverture de la saison cycliste en Belgique est à nos portes avec le Circuit Het Nieuwsblad au programme ce samedi 27 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne ce dimanche 28. Un diptyque sur nos terres que les coureurs aborderont avec peu de points de repère. Le début de saison a en effet été amputé de plusieurs courses et le peloton a préféré rester en Europe en ces temps de coronavirus. Le nombre de rendez-vous pour se tester après l’hiver était donc réduit à 5 épreuves : le GP la Marseillaise, l’Etoile de Bessèges (5 ét.), le Tour de la Provence (4 ét.) et le Tour des Alpes Maritimes et du Var (3 ét.).

En parlant de pointe de vitesse, Christophe Laporte sera lui présent sur les deux épreuves. Le Français de Cofidis est aussi un de ceux qui ont déjà levé les bras cette saison. Vainqueur de la 1ère étape à Bessèges lors d’une arrivée en côte, Laporte a pas mal de jours de course dans les jambes vu qu’il a également roulé sur le GP La Marseillaise et le Tour des Alpes Maritimes et du VAR.

Leader de Lotto Soudal sur le Circuit Het Nieuwsblad aux côtés de Philippe Gilbert, Wellens avait souffert du froid sur le Tour de la Provence et abandonné avant l’étape du Mont Ventoux. "On ne voulait pas prendre de risques en vue du Nieuwsblad, un vrai objectif pour lui", expliquait son directeur sportif Maxime Monfort en annonçant l’abandon de son coureur.

Sur l’Etoile de Bessèges, deux autres coureurs belges ont semblé bien en jambes : Philippe Gilbert et Edward Theuns . Le Remoucastrien, qui dispute sa 18e saison chez les pros, s’est mis à plat ventre pour Wellens sur l’Etoile de Bessèges avant d’ajouter des kilomètres précieux à son compteur sur le Tour de la Provence. Theuns a lui brillé à Bessèges avec une 2e place sur la 3e étape et une 2e place au classement final.

Son ami et équipier Oliver Naesen s’est montré plus discret que son chef de file sur des parcours qui – il faut le dire – lui convenaient sans doute moins bien.

25 février 2006, Circuit Het Volk. Isolé en tête de course avec quatre autres coureurs (Bert De Waele, Leon Van Bon, Filippo Pozzato et Koen Barbé), Philippe Gilbert place une attaque décisive à huit kilomètres de l'arrivée pour s'offrir, à 23 ans, la plus grande victoire de son jeune palmarès, 3 ans après être passé professionnel. C'est aussi le premier succès en Belgique pour le Remoucastrien.

Autres hommes en forme du moment, Arnaud Démare (2e d’étape en Provence) et Florian Sénéchal (2e à la Clasica de Almeria) ont flirté avec la victoire tandis que Tim Merlier, Zdenek Stybar, Yves Lampaert, John Degenkolb, Matteo Trentin, Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter et Niki Terpstra sont restés dans l’ombre ces dernières semaines. L’ancien champion du monde Mads Pedersen a en revanche montré de belles choses à Bessèges.

Alors que Sep Vanmarcke ne s’est pas vraiment illustré avant ses courses de prédilection, un coureur Belge moins connu a fait très bonne impression : Arjen Livyns . Le coureur de Bingoal Wallonie-Bruxelles a obtenu une très belle 5e place au GP La Marseillaise avant de réaliser un top 10 et deux top 15 lors des trois étapes de l’exigeant Tour des Alpes Maritimes et du Var. Jordi Meeus (présent uniquement à Kuurne) renseigne lui une très bonne 6e place d’étape à l’Etoile de Bessèges.

Son presque homonyme Dylan Teuns paraissait également bien affûté avec notamment une 4e place sur la 2e étape du Tour de la Provence à son actif. "Je suis bien sorti du Tour de la Provence et j’ai eu quelques bonnes semaines d’entraînement à la maison dans la foulée. Je suis complètement prêt pour la course de samedi", déclare-t-il aux portes du week-end

On a en revanche moins de points de repères pour toute une série de coureurs qui ont choisi la Belgique pour débuter leur saison. C’est notamment le cas de Jasper Stuyven, tenant du titre au Nieuwsblad et vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2016. Tiesj Benoot va lui aussi lancer sa saison au même titre que ses équipiers chez DSM Soren Kragh Andersen et Romain Bardet (uniquement Nieuwsblad pour lui). Enfin, on citera également Tom Pidcock et Sonny Colbrelli parmi les débutants en 2021.

On remarquera enfin l’absence de plusieurs prétendants de rang à la victoire du Tour des Flandres, début avril. Wout van Aert a en effet choisi les Strade Bianche le samedi 6 mars, pour effectuer sa rentrée sur route. Son grand rival Mathieu van der Poel a quant à lui déjà débuté cette saison… et gagné sur l’UAE Tour avant d’être contraint à l’abandon à cause d’un cas de coronavirus détecté au sein de son équipe. Un temps cité comme invité de dernière minute sur le Nieuwsblad, le Néeerlandais devrait finalement faire l’impasse. Il sera en revanche présent sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Il faudra aussi patienter avant de revoir Peter Sagan. Le Slovaque a été testé positif au coronavirus au début du mois et sera plutôt attendu sur Tirreno-Adriatico. Alberto Bettiol, vainqueur du Ronde en 2019, a lui choisi de courir en France ce week-end alors que Bob Jüngels, lauréat à Kuurne en 2019, débutera sa saison à Paris-Nice.