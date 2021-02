Cyclisme : le programme des courses du printemps à suivre sur la RTBF et Auvio

Comme vous en avez pris l’habitude depuis maintenant plusieurs années, les principales classiques printanières du calendrier cycliste seront diffusés en direct vidéo et audio sur tous les médias de la RTBF. Radio, télé, site web, réseaux sociaux et Auvio, l'offre sera exposée partout et complétée par la diffusion des épreuves féminines.

Les diffusions débuteront avec le week-end d’ouverture belge ce samedi et le traditionnel Nieuwsblad, suivi le lendemain de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

La course d’ouverture wallonne, le Grand Prix Samyn, sera aussi diffusée avant la première grande classique étrangère au calendrier : les Strade Bianche avec son parcours spectaculaire qui avait souri à Wout van Aert en 2020.

Après cette belle brochette de classiques, place à la première course à étape d’envergure de la saison avec Paris-Nice, terrain toujours propice aux journées spectaculaires.

On passera ensuite du soleil français au soleil italien avec le premier Monument de saison : Milan – San Remo, disputé le 20 mars.

Nous vous accompagnerons également vers le deuxième Monument de l’année le Tour des Flandres (4 avril) en passant par les principales courses de préparation : La Panne, le GP de l’E3, Gand-Wevelgem et A travers la Flandre.

Alors que la Ronde de Mouscron (05/04) se fraiera un trou dans la programmation d’Auvio, le GP de l’Escaut sera l’occasion de voir les sprinteurs à nouveau à l’œuvre sur les antennes de la RTBF.

Dans la foulée, on assistera au retour en grande pompe de Paris-Roubaix (11/04), annulé en 2020 à cause du coronavirus.

Viendra ensuite le temps des Ardennaises, sans avoir une dernière fois goûté au pavé, le mercredi 14 avril lors de la Flèche brabançonne. La saison des classiques vallonnées débutera avec l’Amstel Gold Race le 18 avril et se poursuivra par la Flèche Wallonne (21 avril) pour conclure le printemps des classiques le 25 avril avec la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège.

Le cyclisme féminin aura aussi une belle place dans la programmation de la RTBF avec 8 épreuves qui seront télévisées : le GP Samyn, La Panne, Gand-Wevelgem, Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Bon printemps cycliste sur la RTBF !

Le calendrier des courses masculines diffusées

Circuit Het Nieuwsblad (27/02)

Kuurne-Bruxelles-Kuurne (28/02)

GP Samyn (02/03)

Strade Bianche (06/03)

Paris-Nice (7-14/03)

Milan-San Remo (20/03)

La Panne (24/03)

Gand-Wevelgem (28/03)

A travers la Flandre (31/03)

Tour des Flandres (04/04)

Ronde de Mouscron (05/04) (Uniquement sur Auvio)

GP de l’Escaut (07/04)

Paris-Roubaix (11/04)

Flèche brabançonne (14/04)

Amstel Gold Race (18/04)

Flèche wallonne (21/04)

Liège-Bastogne-Liège (25/04)

Le calendrier des courses féminines diffusées

GP Samyn (02/03)

La Panne (25/03)

Gand-Wevelgem (28/03)

Tour des Flandres (04/04)

Paris-Roubaix (11/04)

Amstel Gold Race (18/04)

Flèche wallonne (21/04)

Liège-Bastogne-Liège (25/04)