Comportement anti-sportif au 'Ronde' : Vergaerde et Fedorov se frittent au départ du Tour des... Alors que l'UCI vient de mettre en application ses nouvelles règles concernant la sécurité des coureurs, on a assisté à une scène potentiellement dangereuse en tête de peloton lors des premiers kilomètres du Tour des Flandres. Une échappée de 5 coureurs venait de prendre quelques centaines de mètres d'avance. Absente de ce petit groupe, l'équipe Astana a tenté de relancer en tête de peloton avec le Kazakh Yevgeniy Fedorov. Une accélération qui n'a vraisemblablement pas plus au coureur de l'équipe Fenix-Alpecin, Otto Vergaerde. Le Belge n'y est pas allé par quatre chemins pour exprimer son mécontentement (inexplicable d'après les images télévisées). Vergaerde a alors donné un coup d'épaule volontaire à Fedorov et a manqué de le faire tomber devant les autres coureurs. Le Kazakh est ensuite revenu à sa hauteur pour lui faire une timide queue de poisson. Très remonté, Fedorov a ensuite été calmé par son ancien équipier Davide Ballerini avant que la situation ne se tranquilise.