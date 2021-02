Place au week-end d’ouverture en Belgique ce samedi avec la première course de la saison sur nos terres : le Circuit Het Nieuwsblad. Un premier grand rendez-vous à suivre sur tous les médias de la RTBF tout au long de la journée et en direct vidéo sur le Une à partir de 14h.

Cette 76e édition de l’ancien 'Het Volk' se disputera sur 200,5 km entre Gand et Ninove. Une distance sur laquelle, les coureurs n’auront pas droit au soutien du public. Celui-ci est interdit dans les zones de départ et d’arrivée, dans les secteurs des monts et des pavés.

Les difficultés répertoriées sont au nombre de 22 avec 13 monts à escalader et 9 secteurs pavés. Situés dans les vingt derniers kilomètres de course, le Mur de Grammont et le Bosberg se chargeront de faire la dernière sélection avant l’arrivée.

Le grand favori de la course se nomme Julian Alaphilippe. Après sa chute au Tour des Flandres en octobre, le Français revient sur les routes flamandes avec des ambitions de victoire. En forme comme il l’a montré en Provence il y a dix jours, le leader de l’équipe Deceuninck Quick-Step aura un collectif très solide pour l’entourer avec Zdenek Stybar, vainqueur en 2019, Yves Lampaert, 2e l’an dernier, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal et Davide Ballerini.

Pour concurrencer l’armada de Patrick Lefevere, Lotto Soudal entend bien jouer les cartes Tim Welllens et Philippe Gilbert. Si ce dernier pense plutôt à un top 10, le Trudonnaire est, lui, annoncé en grande forme et est donc venu pour la gagne.

Autre prétendant à la victoire, Greg Van Avermaet sera pour sa part épaulé par Oliver Naesen pour tenter de décrocher un troisième succès dans cette épreuve. Seuls trois coureurs y sont parvenus : Ernest Sterckx (en 1952, 1953 et 1956), Joseph Bruyère (en 1974, 1975 et 1980) et Peter Van Petegem (en 1997, 1998 et 2002). Van Avermaet et Gilbert auront donc l’occasion de les égaler.

Enfin, on gardera aussi un œil sur des coureurs comme Tiesj Benoot, Jasper Stuyven qui débutent leur saison ainsi que sur le tous-terrains d’Ineos Tom Pidcock.