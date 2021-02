Circuit Het Nieuwsblad : la liste des engagés

Liste des engagés au départ du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) samedi:

Trek-Segafredo (USA):

1. Jasper Stuyven; 2. Mads Pedersen (Dan); 3. Edward Theuns; 4. Ryan Mullen (Irl); 5. Jakob Egholm (Dan); 6. Charles Quarterman (G-B); 7. Alex Kirsch (Lux)

Deceuninck-Quick Step:

11. Julian Alaphilippe (Fra); 12. Kasper Asgreen (Dan); 13. Davide Ballerini (Ita); 14. Tim Declercq; 15. Yves Lampaert; 16. Florian Sénéchal (Fra); 17. Zdenek Stybar (Tch)

Lotto Soudal:

21. Philippe Gilbert; 22. Frederik Frison; 23. Andreas Kron (Dan); 24. Stefano Oldani (Ita); 25. Brent Van Moer; 26. Florian Vermeersch; 27. Tim Wellens

Intermarché-Wanty Gobert:

31. Aime De Gendt; 32. Jonas Koch (All); 33. Taco van der Hoorn (P-B); 34. Andrea Pasqualon (Ita); 35. Boy van Poppel (P-B); 36. Pieter Van Speybrouck; 37. Loïc Vliegen

AG2R Citroën (Fra):

41. Greg Van Avermaet; 42. Alexis Gougeard (Fra); 43. Lawrence Naesen; 44. Oliver Naesen; 45. Julien Duval (Fra); 46. Damien Touze (Fra); 47. Gijs Van Hoecke

Astana-Premier Tech (Kaz):

51. Fabio Felline (Ita); 52. Alex Aranburu Deba (Esp); 53. Manuele Boaro (Ita); 54. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 55. Gorka Izagirre Insausti (Esp); 56. Davide Martinelli (Ita); 57. Benjamin Perry (Can)

Bahrain Victorious (Bah):

61. Dylan Teuns; 62. Sonny Colbrelli (Ita); 63. Mark Padun (Ukr); 64. Marco Haller (Aut); 65. Heinrich Haussler (Aus); 66. Marcel Sieberg (All); 67. Stephen Williams (G-B)

BORA-hansgrohe (All):

71. Daniel Oss (Ita); 72. Maciej Bodnar (Pol); 73. Marcus Burghardt (All); 74. Patrick Gamper (Aut); 75. Ide Schelling (P-B); 76. Nils Politt (All); 77. Lukas Pöstlberger (Aut)

Cofidis (Fra):

81. Christophe Laporte (Fra); 82. Piet Allegaert; 83. Tom Bohli (Sui); 84. André Carvalho (Por); 85. Jean-Pierre Drucker (Lux); 86. Emmanuel Morin (Fra); 87. Szymon Sajnok (Pol)

EF Education-Nippo (USA):

91. Jens Keukeleire; 92. Moreno Hofland (P-B); 93. Mitchell Docker (Aus); 94. Sebastian Langeveld (P-B); 95. Jonas Rutsch (All); 96. Tom Scully (N-Z); 97. Julius Van Den Berg (P-B)

Groupama FDJ (Fra):

101. Stefan Küng (Sui); 102. Antoine Duchesne (Can); 103. Kévin Geniets (Lux); 104. Miles Scotson (Aus); 105. Fabian Lienhard (Sui); 106. Tobias Ludvigsson (Suè); 107. Jake Stewart (G-B)

Ineos Grenadiers (G-B):

111. Leonardo Basso (Ita); 112. Owain Doull (G-B); 113. Ethan Hayter (G-B); 114. Gianni Moscon (Ita); 115. Jhonatan Narvaez (Ecu); 116. Thomas Pidcock (G-B); 117. Cameron Wurf (Aus)

Israel Start-Up Nation (Isr):

121. Sep Vanmarcke; 122. Jenthe Biermans; 123. Reto Hollenstein (Sui); 124. Norman Vahtra (Est); 125. Mads Würtz Schmidt (Dan); 126. Guillaume Boivin (Can); 127. Tom Van Asbroeck

Jumbo-Visma (P-B):

131. Olav Kooij (P-B); 132. Edoardo Affini (Ita); 133. Pascal Eenkhoorn (P-B); 134. Paul Martens (All); 135. Timo Roosen (P-B); 136. Nathan Van Hooydonck; 137. Maarten Wynants

Movistar (Esp):

141. Imanol Erviti (Esp); 142. Ivan Garcia Cortina (Esp); 143. Juri Hollmann (All); 144. Johan Jacobs (Sui); 145. Mathias Jörgensen (Dan); 146. Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp); 147. Sebastian Mora Vedri (Esp)

Team BikeExchange (Aus):

151. Luke Durbridge (Aus); 152. Alexander Edmondson (Aus); 153. Amund Gröndahl Jansen (Nor); 154. Christopher Jensen (Dan); 155. Callum Scotson (Aus); 156. Dion Smith (N-Z); 157. Robert Stannard (Aus)

Team DSM (All):

161. Tiesj Benoot; 162. Romain Bardet (Fra); 163. Niklas Märkl (All); 164. Sören Kragh Andersen (Dan); 165. Joris Nieuwenhuis (P-B); 166. Casper Pedersen (Dan); 167. Jasha Sütterlin (All)

Team Qhubeka Assos (AfS):

171. Carlos Barbero (Esp); 172. Victor Campenaerts; 173. Dimitri Claeys; 174. Michael Gogl (Aut); 175. Sander Armée; 176. Emil Vinjebo (Dan); 177. Lukasz Wisniowski (Pol)

UAE Team Emirates (EAU):

181. Alexander Kristoff (Nor); 182. Sven Erik Byström (Nor); 183. Ryan Gibbons (AfS); 184. Vegard Stake Laengen (Nor); 185. Marco Marcato (Ita); 186. Matteo Trentin (Ita); 187. Oliveiro Troia (Ita)

Alpecin-Fenix:

191. Dries De Bondt; 192. Silvan Dillier (Sui); 193. Senne Leysen; 194. Xandro Meurisse; 195. Oscar Riesebeek (P-B); 196. Jasper Philipsen; 197. Otto Vergaerde

Bingoal Wallonie-Bruxelles:

201. Sean De Bie; 202. Arjen Livyns; 203. Milan Menten; 204. Dimitri Peyskens; 205. Ludovic Robeet; 206. Joel Suter (Sui); 207. Luc Wirtgen (Lux)

Sport Vlaanderen-Baloise:

211. Cedric Beullens; 212. Alex Colman; 213. Robbe Ghys; 214. Aaron Van Poucke; 215. Kenneth Van Rooy; 216. Jordi Warlop; 217. Thimo Willems

B&B Hotels p/b KTM (Fra):

221. Jens Debusschere; 222. Frederik Backaert; 223. Cyril Barthe (Fra); 224. Bert De Backer; 225. Bryan Coquard (Fra); 226. Jérémy Lecrocq (Fra); 227. Cyril Lemoine (Fra)

Team Arkéa-Samsic (Fra):

231. Amaury Capiot; 232. Benjamin Declercq; 233. Matis Louvel (Fra); 234. Christophe Noppe; 235. Daniel Mc Lay (G-B); 236. Donavan Vincent Grondin (Fra); 237. Connor Swift (G-B)

Total Direct Energie (Fra):

241. Niki Terpstra (P-B); 242. Edvald Boasson Hagen (Nor); 243. Christopher Lawless (G-B); 244. Adrien Petit (Fra); 245. Damien Gaudin (Fra); 246. Anthony Turgis (Fra); 247. Dries Van Gestel.