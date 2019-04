"Celui qui gagne Paris-Roubaix obtient la gloire éternelle"

Jasper Stuyven sera le fer de lance du Trek-Segafredo dimanche à Paris-Roubaix avec John Degenkolb, vainqueur en 2015. Le Belge de 26 ans veut faire mieux que sa 4e place de 2017 et sa 5e l'année suivante. L'Allemand de 30 ans envisage lui très sérieusement une nouvelle victoire sur le vélodrome roubaisien.

"Paris-Roubaix est bien sûr un rendez-vous très important pour nous en tant que spécialistes des pavés", a déclaré Stuyven jeudi à Compiègne en prélude à la 117e édition de l'Enfer du Nord de dimanche. "Avec le Tour des Flandres, c'est LA course du printemps pour moi."

"Dans le Tour des Flandres, j'ai pu sérieusement améliorer ma combativité grâce à ma performance", a expliqué Stuyven. "J'ai terminé dix-neuvième, mais je me suis fait remarquer à plusieurs reprises et je me suis beaucoup battu à l'avant. J'espère pouvoir faire aussi bien à Paris-Roubaix, sinon mieux."

Stuyven, avec son grand gabarit (1m86, 78 kg), espère pouvoir faire la différence sur les tronçons de pavés. "Bien sûr, c'est toujours plus plaisant de faire ce que l'on peut faire bien que lorsqu'on est moins doué. Les grimpeurs adorent la montagne, mais chez nous les pavés sont notre point fort. On reçoit beaucoup de coups sur ces pierres, mais on le sait et on compense cela par la technique et l'expérience. La section de Cysoing est celle à suivre. Au moins pour moi. J'y ai effectué une échappée décisive en remportant Paris-Roubaix en juniors (2010) et en accompagnant mon coéquipier Fabian Cancellara lors de mon premier "Roubaix" chez les pros (en 2014)."

"Celui qui commence Paris-Roubaix est déjà un héros, celui qui le gagne obtient la gloire éternelle", a déclaré Degenkolb. "Je touche du bois, mais jusqu'à présent je ne suis pas tombé malade et j'ai pu faire tout ce que je voulais en termes de programme d'entraînement", a souligné explique l'Allemand. "Paris-Roubaix me convient aussi beaucoup mieux que le Tour des Flandres (qu'il a fini en 29e position, ndlr)", a-t-il poursuivi. "Il y a des pavés aussi bien que des côtes et surtout ces murs qui ne sont pas mon truc. Mon "pavé" (prix décerné au vainqueur) que j'ai conquis en 2015 est en bonne place dans mon salon. J'ai encore assez de place pour mettre un deuxième trophée à côté de lui."