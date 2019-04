Boonen : "Van Aert a la mentalité d'un coureur qui est pro depuis 10 ans"

Depuis ses débuts sur la route, il ne cesse d’étonner. Wout Van Aert est bien plus qu’un cyclo-crossman. Triple champion du monde dans les labourés, l’Anversois de 24 ans confirme cette année ses qualités de coursier. Vendredi, à Harelbeke, il a lancé sa quinzaine flandrienne au Grand Prix de l’E3. Van Aert, c’est un nom ! Un crossman qui s’est fait une place dans le peloton. Le Belge apprend vite. 3ème des Strade Bianche comme l’an dernier et 6ème de son 1er Milan San Remo, le garçon étonne ses nouveaux patrons.

"Il a vécu une saison de cyclo-cross difficile, c’est vrai. On espérait qu’il ferait un peu la même saison que l’an dernier quand il a connu un meilleur hiver. Mais il a clairement dépassé les espérances. Van Aert a fait une magnifique course aux Strade Bianche et à Milan Sanremo. C’est vraiment super !", avoue Addy Engels, directeur sportif de Jumbo Visma.

Des résultats remarquables qui ne sont pas passés inaperçu. Il a même tapé dans l’œil d’un certain Tom Boonen : "Le dernier kilomètre dans le Poggio, c’était un grand numéro de sa part. Je ne pensais pas qu’il était déjà capable de le faire. Je pense qu’il est capable de gagner une course flandrienne. Il a la mentalité d’un coureur qui est déjà professionnel depuis 10 ans. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas gagner un Tour des Flandres."

La condition est là, la confiance aussi mais le principal intéressé reste mesuré : "Entre faire un top 5 et une victoire, c’est une grande différence. Je vais naturellement essayer." Et pour sa première sur les routes sinueuses du Grand Prix de l’E3, le coureur de l’équipe Jumbo a une nouvelle fois répondu présent. Van Aert assume son statut de leader. Son équipier Van Poppel accélère dans le Taaienberg. 1ère sélection dans le peloton. Les monts flandriens s’enchaînent, mais le Belge est solide. Sans complexe ! Van Aert rivalise avec les cadors du peloton. Les multiples accélérations de Van Avermaet font mal. Gilbert, Benoot, Terpstra sont piégés. Dans le Tiegemberg, Sagan est aussi distancé, mais Van Aert est toujours là !

Une belle surprise pour Van Aert qui est dans le bon coup avec Van Avermaet, Stybar et Bettiol. Un quatuor lancé à la poursuite de Jungels. Le Luxembourgeois est repris à 7km de l’arrivée. Les 5 hommes se dirigent vers Harelbeke. Sur la ligne, c’est le stress pour Sarah, l'épouse de Wout Van Aert. Le Tchèque Stybar, plus frais, offre un 20ème succès à l’équipe Deceuninck. Van Aert échoue à la 2ème place, mais il savoure ce 1er podium dans une classique flandrienne. "J’ai pensé à la victoire jusqu’à 50 mètres de la ligne. Je suis content avec ma condition et les résultats déjà obtenus durant les Classiques cette saison. J’aime le cyclo-cross et la route, c’est un problème de luxe", conclut Van Aert.