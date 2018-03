Benoot : "Je suis impatient d'être au Tour des Flandres"

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) était présent aux avant-postes vendredi lors du GP E3 Harelbeke, finalement remporté par le Néerlandais Niki Terpstra (Quick-Step Floors). Le Belge, cinquième à Harelbeke, s'est dit prêt pour le Tour des Flandres. "Je suis ravi de ma forme après dix jours sans compétition", a réagi le vainqueur des Strade Bianche.

"J'ai tout donné durant toute la journée mais nous n'avons, malheureusement, jamais trouvé la bonne composition dans le groupe de poursuite. Terpstra était le plus fort, vu la manière avec laquelle il a résisté", a déclaré Benoot, 24 ans.

"J'ai heureusement pu échapper de justesse à la chute. J'ai ensuite tenté, à plusieurs reprises, de faire la jonction avec Lampaert et Terpstra devant, en vain. Cette cinquième place me satisfait amplement. Nous avons assisté à une vraie course aujourd'hui (vendredi, NDLR) et cela me convient bien mieux qu'une où tout se décide à la fin. Le Tour des Flandres, c'est déjà dimanche prochain et le parcours se prête encore mieux à mes qualités. Je suis impatient d'y être", a ponctué Benoot.

Tombé dans la chute collective à 108 km de la ligne, le champion de Belgique Oliver Naesen a perdu beaucoup d'énergie pour revenir aux avant-postes. Le coureur AG2R a finalement échoué au pied du podium. "Ce n'était pas à l'équipe Quick-Step Floors de ralentir le tempo au moment de la chute, c'est la course. Il fallait ensuite rester positif et sauver les meubles. Hormis Terpstra, nous sommes revenus sur tout le monde et je pense d'ailleurs qu'avec une meilleure entente dans le final, nous aurions pu faire la jonction avec le Néerlandais", a déploré Naesen. "Malheureusement, tout le monde a un peu trop spéculé."