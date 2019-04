Bardet déclare sa flamme à la Doyenne : "C'est ma course préférée"

Le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) a terminé mercredi 13e de la Flèche Wallonne. Troisième l'an dernier de Liège-Bastogne-Liège, il abordera dimanche la 105e édition de la Doyenne avec beaucoup d'envie.

"Liège-Bastogne-Liège est ma course préférée, je suis toujours heureux d'y être et j'y serai dimanche avec beaucoup d'envie", a indiqué le leader de la formation française AG2R-La Mondiale qui attend toutefois de voir l'évolution de la course en fonction du nouveau parcours. "Liège reste toujours une course exigeante mais je pense que la finale modifiée risque de changer un peu la manière de faire. Je ne suis pas certain que nous verrons des coureurs différents dans la finale. Les coureurs qui voudront corser les débats auront toutefois intérêt à le faire plus tôt."