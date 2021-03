Axel Merckx fier d’avoir formé un Stuyven "exceptionnel" : "C’est une consécration pour le travail accompli"

Jasper Stuyven a surpris tous les favoris samedi en anticipant au terme de la descente du Poggio pour finalement remporter la 112e édition de Milan-Sanremo. Un succès savouré par son équipe Trek-Segafredo mais pas seulement. En Espagne – où il dirige actuellement le stage de l’équipe Hagens Berman Axeon – Axel Merckx a lui aussi fait des bons de joie. Le manager de l’équipe 'continentale' américaine connait très bien Jasper Stuyven pour l’avoir formé au sein de cette même structure de 2012 à 2013.

"C’est amplement mérité pour ce garçon exceptionnel", a réagi Merckx sur l’antenne de La Une juste après l’arrivée. "C’est un coureur qui a énormément de talent. Mais face à cette nouvelle génération avec van Aert et van der Poel, il a dû s’adapter en misant davantage sur la tactique. C’est ce qu’il a fait aujourd’hui pour gagner. Il a continué à travailler pour être là et saisir la bonne opportunité au bon moment. C’est une victoire méritée pour lui car il ne baisse jamais les bras, même quand ça va moins bien. J’avais discuté avec lui après Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il a bien retroussé ses manches depuis lors et on voit le résultat aujourd’hui."

L’équipe Hagens Berman Axeon a ainsi vu un nouveau coureur formé dans ses rangs se distinguer au plus haut niveau. Dans la longue liste des coureurs passés de l’équipe américaine aux équipes du World Tour, on retrouve notamment des coureurs comme le dernier vainqueur du Giro Tao Geoghegan Hart ou comme George Bennett, Joao Almeida et Jasper Philipsen.

"Pour nous, c’est vraiment une année magnifique", constate Merckx. "Avec la victoire de Tao l’an dernier et ici avec Stuyven qui gagne à Sanremo… C’est une consécration après tout le travail que nous avons accompli ces années avec des jeunes coureurs qui s’épanouissent de manière extraordinaire. Cette nouvelle victoire sera d’une grande inspiration pour les jeunes coureurs dans les années à venir. Quel honneur pour notre équipe d’avoir pu travailler avec des coureurs comme cela qui sont en plus des personnes formidables avec une mentalité exceptionnelle."