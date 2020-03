Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a enlevé Kuurne-Bruxelles-Kuurne, second volet du week-end d’ouverture de la saison cycliste belge. Il succède au palmarès à son équipier Bob Jungels qui s’était aussi imposé en solitaire.



Le Danois a réalisé un tour de force fabuleux dans les derniers kilomètres. Après avoir assuré un temps la poursuite, il a saisi sa chance. Flanqué de Boris Vallée et Ron Jans dans un premier temps. Il a fait sauter les deux Belges avant de tenir tête au peloton. Quel numéro ! A 25 ans, il remporte son 4e succès professionnel, le premier dans une course d’un jour.



Le peloton a fini sur ses talons. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) s’est montré le plus rapide du sprint. Il a devancé Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).



Vallée offensif et très généreux dans l’effort



Le début de course est beaucoup plus sec que ce samedi sur l’Omloop mais tous aussi nerveux et marqué par quelques chutes. Mikkel Bjerg (UAE), Hugo Houle (Astana), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Uno-X Noorwegen) se sont assez rapidement isolés à l’avant de la course. Leur avantage grimpe à plus de six minutes.



Le Danois, distancé sur ennui mécanique, est le premier repris. Il reste 60 kilomètres et on entre dans le vif du sujet. Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick Step, EF Pro Cycling essorent le peloton avec l’appui du vent, des routes tortueuses et des pentes raides des bergs flandriens. Le forcing fait son effet. Après le Vieux Quaremont, les hommes forts se regroupent derrière l’échappée. Avant de se scinder à nouveau.



Beaucoup de grands noms sont attentifs. Mais pas tous. Greg Van Avermaet, Matteo Trentin (CCC), Sep Vanmarcke, Jens Keukeleire (EF Pro Cycling), Tiesj Benoot, Cees Bol (Sunweb), John Degenkolb (Lotto-Soudal), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Sonny Colbrelli (Barhain-McLaren), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Clément Venturini (Ag2r-La Mondiale), Luke Rowe (Ineos), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) répondent présents.



Asgreen bouche le trou, puis passe à l’attaque



Le Tchèque est le seul représentant du Wolfpack. Deceunick-Quick Step mène donc la chasse avec ses rouleurs Asgreen et Lampaert. Ce bras de fer entre les gros bras fait fondre l’écart avec les quatre échappés. A 35 kilomètres de Kuurne, le peloton se recompose, à une trentaine de secondes du quatuor de tête. Stuyven, vainqueur du Nieuwsblad, Van Avermaet et Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) ont encore du gaz et veulent encore opérer une sélection. Encore 30 bornes pour éviter un sprint massif. Jans et Vallée accrochent la roue de Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), sorti en contre, et prolongent l’aventure. Lotto-Soudal, Sunweb et Ineos prennent les commandes du peloton et de la poursuite.



Asgreen accélère juste avant le premier passage sur la ligne. Jans saute, Vallée revient au prix d’un terrible effort. Quelques minutes plus tard, notre compatriote ne peut plus suivre. Le géant danois (1m92) est à 9 kilomètres d’une superbe victoire mais sa marge est minime (20 secondes). Il donne tout, écrase les pédales et résiste. Un tout droit de Kung dans un rond-point désorganise la poursuite, il lui offre quelques secondes de répit. Mais cela n’enlève rien au fantastique exploit d’Asgreen. Il franchit la ligne en vainqueur et apporte à l’équipe de Patrick Lefevere son 14e bouquet de la saison.